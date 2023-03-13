Фільм "Все завжди і водночас" тріумфував на "Оскарі-2023"

Сім "Оскарів", зокрема й за найкращий фільм, взяв американський науково-фантастичний "Все завжди і водночас", а чотири, в тому числі за найкращий іноземний - німецька воєнна драма "На Західному фронті без змін".

Науково-фантастичний фільм "Все завжди і водночас" став тріумфатором премії Американської академії кінематографічних мистецтв і наук "Оскар", яка пройшла у Лос-Анджелесі ввечері у неділю, 12 березня.

Кінострічка була представлена у 11 номінаціях та перемогла в семи з них. Вона розповідає про іммігрантку, власницю пральні Евелін, яка під час візиту до податкової виявляє, що може переміщатися паралельними всесвітами та отримувати доступ інших версій самої себе. Їй доводиться протистояти загадковій злій сутності, яка вирішила зруйнувати весь мультивсесвіт.

Картина здобула перемогу в основній категорії - найкращий фільм. Її творці Денієл Шайнерт і Ден Кван взяли статуетку за найкращу режисуру. Актори фільму забрали три з чотирьох нагород: Мішель Єо стала найкращою акторкою, Джеймі Лі Кертіс - найкращою акторкою другого плану, а Ке Хюї Кван - найкращим актором другого плану. Також фільм переміг у категоріях "найкращий оригінальний сценарій" і "найкращий монтаж".

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На "Західному фронті без змін" - найкращий іноземний фільм

Німецька воєнна драма "На Західному фронті без змін" режисера Едварда Берґера (Edward Berger), знята за однойменним романом Еріха Марії Ремарка (Erich Maria Remarque), перемогла в чотирьох категоріях з дев'яти, на які була номінована.

Стрічка взяла "Оскар" за найкращий фільм іноземною мовою, найкращу операторську роботу, найкращу роботу художника-постановника та найкращу музику.

Картина стала четвертою стрічкою з Німеччини, удостоєною премії "Оскар" за найкращий іноземний фільм.

"На Західному фронті без змін" отримав "оскар" за найкращий фільм іноземною мовою Фото: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images

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Інші переможці "Оскара-2023"

"Оскар" за найкращу чоловічу роль отримав Брендан Фрейзер за головну роль у фільмі Даррена Аронофскі "Кит".

Найкращим анімаційним фільмом визнали "Піноккіо" Гільєрмо дель Торо.

Премію за найкращий документальний фільм віддали "Навальному" Деніела Роера про отруєння російського опозиціонера.

Нагороду за найкращі візуальні ефекти взяв "Аватар: Шлях води", костюми - "Чорна Пантера: Ваканда назавжди", звук - "Топ Ган: Меверік".

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Хто залишився без "оскарів"

Без нагород цього року залишилися напівавтобіографічний фільм "Фабельмани" Стівена Спілберга, "Елвіс" База Лурмана про короля рок-н-ролу, драматична комедія "Трикутник смутку" шведа Рубена Естлунда та трагікомедія "Банші Інеширіна" ірландця Мартіна Макдонаха.

Це була вже 95-та церемонія вручення головної кінопремії року.

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