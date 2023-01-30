Заборона російської мови в Могилянці є законною - Кремінь

Заборона використовувати російську мову на території Національного університету "Києво-Могилянська академія" відповідає мовному законодавству України, стверджує уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Я підтримую це рішення і вважаю, що в кожному університеті мають бути створені найкращі можливості для виховання справді патріотичних, вольових, освічених громадян України. Разом з тим, стаття 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" говорить про те, що мова освітнього процесу - державна", - наводить слова Креміня пресслужба мовного омбудсмена у понеділок, 30 січня.

Зазначається, що уповноважений, звертаючись до міністерства освіти і науки України, Спілки ректорів закладів вищої освіти, просить вжити додаткових заходів щодо неухильності дотримання закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" з метою недопущення порушень, які мають місце в окремих вишах. "Національний університет "Києво-Могилянська академія" зробив досить потужний зачин, який, очікую, буде ретрансльований і в інших університетах України", - заявив Кремінь.

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У стінах Києво-Могилянської академії заборонили російську

28 січня керівництво закладу повідомило, що в "Києво-Могилянській академії" заборонили викладачкам, студентам та адміністративному персоналу спілкуватися між собою російською мовою. Цю норму прописали у правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА. Навчання у закладі багато років проводиться лише українською та англійською мовами. Новації із забороною російської у повсякденному спілкуванні викликали гострі суперечки серед користувачів соцмереж.

За словами президента "Києво-Могилянської Академії" Сергія Квіта, жодних покарань за вживання російської не передбачено і ніхто спеціально не відстежуватиме мову спілкування людей.

У інтерв'ю ВВС Квіт також наголосив, що у "Могилянці" відділили норму про заборону російської мови від освітнього процесу та наукових досліджень. Тобто, якщо виникне потреба в унікальних російськомовних наукових джерелах для роботи, то їх можна буде використовувати.

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