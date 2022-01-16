Тарас Кремінь - український філолог та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тарас Кремінь".

У липні 2020 року Тараса Кременя призначили на посаду уповноваженого уряду України із захисту державної мови. За фахом Тарас Кремінь - учитель української мови та літератури. У 2014 році Тарас Кремень очолював Миколаївську обласну раду, був депутатом Верховної Ради восьмого скликання від партії "Народний фронт". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.