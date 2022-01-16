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Тарас Кремінь - український філолог та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тарас Кремінь".
У липні 2020 року Тараса Кременя призначили на посаду уповноваженого уряду України із захисту державної мови. За фахом Тарас Кремінь - учитель української мови та літератури. У 2014 році Тарас Кремень очолював Миколаївську обласну раду, був депутатом Верховної Ради восьмого скликання від партії "Народний фронт". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
З 16 липня в Україні можна зареєструватися на іспит на рівень знання української мови. Сам іспит розпочнеться 19 липня. Він обов'язковий для всіх, хто хоче працювати на державній службі або отримати громадянство.
Вжиток недержавної мови депутатами різних рівнів під час виконання службових обов'язків - порушення закону про державну мову й депутатської присяги. За таке треба позбавити мандата, вважає мовний обмудсмен Тарас Кремінь.
Незадовго до "мовних протестів", 8 липня 2020 року, уряд обрав нового Уповноваженого з питань захисту державної мови. В інтерв'ю DW мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповідає про свої плани, про "закон Бужанського", "синдром малоросійства" у владі та позицію Зеленського у питанні квот та російських серіалів, російську в кафе і транспорті.