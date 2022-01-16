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Тарас Кремінь

Тарас Кремінь - український філолог та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тарас Кремінь".

У липні 2020 року Тараса Кременя призначили на посаду уповноваженого уряду України із захисту державної мови. За фахом Тарас Кремінь - учитель української мови та літератури. У 2014 році Тарас Кремень очолював Миколаївську обласну раду, був депутатом Верховної Ради восьмого скликання від партії "Народний фронт". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Закон про мову: чи перейшла сфера послуг за рік на українську?

Закон про мову: чи перейшла сфера послуг за рік на українську? 16.01.2022

З 16 січня 2021 року, згідно з законом про мову, уся сфера послуг мала перейти на українську. DW з'ясовувала, як виконується нині ця норма у закладах у центрі Києва.
Закон про мову: хто покарає телеканали, що транслюють серіали російською

Закон про мову: хто покарає телеканали, що транслюють серіали російською 27.07.2021

Низка українських телеканалів порушує вимоги закону про мову і транслює серіали російською. Замість покарання державні органи перекидають відповідальність одне на одного.
Телеканал 1+1 повертає фільми та серіали російською мовою

Телеканал "1+1" повертає фільми та серіали російською мовою 23.07.2021

Через негативну реакцію глядачів на український дубляж та "нерівні конкурентні умови" телеканал "1+1" вирішив транслювати фільми та серіали мовою оригіналу.
Українізація культури: як працюватиме мовний закон з 16 липня

Українізація культури: як працюватиме мовний закон з 16 липня 16.07.2021

В Україні набрала чинності низка норм закону про держмову. З 16 липня українська - обов'язкова для сфер культури. Як приготувалися до нововведень російські театри в Україні - у матеріалі DW.
В Україні стартувала реєстрація на іспит з української для майбутніх чиновників

В Україні стартувала реєстрація на іспит з української для майбутніх чиновників 16.07.2021

З 16 липня в Україні можна зареєструватися на іспит на рівень знання української мови. Сам іспит розпочнеться 19 липня. Він обов'язковий для всіх, хто хоче працювати на державній службі або отримати громадянство.
Держслужба й українська: хто і як складатиме мовний іспит

Держслужба й українська: хто і як складатиме мовний іспит 13.07.2021

В Україні уже з 16 липня претенденти на державну службу мають складати мовний іспит. Але за кілька днів до старту іспит опинився під питанням.
Кремінь хоче позбавляти депутатів мандатів за нехтування державною мовою

Кремінь хоче позбавляти депутатів мандатів за нехтування державною мовою 23.04.2021

Вжиток недержавної мови депутатами різних рівнів під час виконання службових обов'язків - порушення закону про державну мову й депутатської присяги. За таке треба позбавити мандата, вважає мовний обмудсмен Тарас Кремінь.
Слуга народу пропонує Раді відстрочити мовні штрафи

"Слуга народу" пропонує Раді відстрочити "мовні штрафи" 11.02.2021

Законопроєкт депутатів "Слуги народу" пропонує відстрочити стягнення штрафів за порушення норм закону про обслуговування споживачів державною мовою до середини 2022 року. Мовний омбудсмен виступив проти ініціативи.

Мовний закон: чи готова сфера послуг до української

Мовний закон: чи готова сфера послуг до української 04.12.2020

З 16 січня 2021 року усі заклади обслуговування в Україні зобов'язані надавати послуги та інформацію державною мовою. Як готуються до цих змін та що чекає на порушників, у матеріалі DW.
Претенденти на державні посади складатимуть іспит з української мови

Претенденти на державні посади складатимуть іспит з української мови 04.11.2020

Усі, хто претендуватиме на посади в державних органах, з 2021 року мають підтверджувати знання української мови, нагадав мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
Дежавю: у мовного омбудсмена знову ні офісу, ні грошей

Дежавю: у мовного омбудсмена знову ні офісу, ні грошей 23.07.2020

DW поспілкувалась з новим уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем. Що саме зараз може запропонувати українцям мовний омбудсмен? Чи має він офісу, персонал і кошти на діяльність?

Мовний омбудсмен про російську в кафе і транспорті (відео)

Мовний омбудсмен про російську в кафе і транспорті (відео) 22.07.2020

В інтерв'ю DW мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповідає про свої плани, "закон Бужанського", "синдром малоросійства" у владі та позицію Зеленського у питанні квот та російських серіалів, російську в кафе і транспорті.

Як омбудсмен Тарас Кремінь збирається українізувати "слуг народу" (21.07.2020) 21.07.2020

Незадовго до "мовних протестів", 8 липня 2020 року, уряд обрав нового Уповноваженого з питань захисту державної мови. В інтерв'ю DW мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповідає про свої плани, про "закон Бужанського", "синдром малоросійства" у владі та позицію Зеленського у питанні квот та російських серіалів, російську в кафе і транспорті.
Новий мовний омбудсмен в Україні: чого чекати від Тараса Кременя

Новий мовний омбудсмен в Україні: чого чекати від Тараса Кременя 09.07.2020

За два місяці після відставки Тетяни Монахової в Україні з'явився новий мовний омбудсмен - ексдепутат від "Народного фронту" та співавтор мовного закону Тарас Кремінь. DW про те, які очікування з ним пов'язують.
Уряд України призначив мовного омбудсмена

Уряд України призначив мовного омбудсмена 08.07.2020

Викладач української мови Тарас Кремінь призначений уповноваженим із захисту державної мови.