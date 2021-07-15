 Телеканал ″1+1″ повертає фільми та серіали російською мовою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2021

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Новини

Телеканал "1+1" повертає фільми та серіали російською мовою

Через негативну реакцію глядачів на український дубляж та "нерівні конкурентні умови" телеканал "1+1" вирішив транслювати фільми та серіали мовою оригіналу.

Телеканал 1+1 повертає російську мову

Телеканал "1+1" повертає російську мову

Телеканал "1+1" транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу. Про це телеканал повідомив у п'ятницю, 23 липня. Своє рішення канал пояснив нерівними конкурентними умовами, що з'явилися після того, як 16 липня почала діяти норма закону щодо мови фільмів і серіалів на українському телебаченні. В "1+1" зазначили, що внаслідок цього не в усіх учасників ринку сформувалася одностайна позиція щодо тлумачення законодавства. Тому телеканал вирішив поступово переходити на українську мову у фільмах і серіалах.

"Це рішення не в останню чергу зумовлено негативною реакцією на дубльований продукт з боку великої частини наших глядачів, які історично звикли до перегляду улюблених фільмів та серіалів саме у тому вигляді та з тим колоритом, з яким продукт було створено від початку", - йдеться у повідомлення телеканалу, який додав, що спостерігає певний розкол суспільства за мовним принципом, що вважає категорично неприпустимим.

Видання "Детектор Медіа" повідомило, що 19 липня телеканал "1+1" показав серіал "Свати" в українському дубляжі. Однак в соцмережах та на сайті каналу глядачі з різних причин почали висловлювати невдоволення цим дубляжем.

"1+1" зазначив, що продовжить інвестувати у якісний дубляж і контент українською мовою та спонукати глядача дивитися українською. Зокрема, у "1+1 медіа" нагадали, що цієї осені покажуть українською власний серіал "Моя улюблена Страшко", а телеканали групи продовжать інформаційну кампанію "Дивись українською".

Нагадаємо, що з 16 липня набули чинності норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що передбачають збільшення присутності української мови в публічному просторі. Відтепер усі фільми та серіали телеканали повинні транслювати українською мовою. Відповідно, фільми, створені іноземною мовою, мають показувати з дубляжем або озвучкою державною мовою.

Мовний омбудсмен нагадує про рішення КСУ

У заяві уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя від 22 липня за результатами тижневого моніторингу ефіру загальнонаціональних телеканалів вказано, що  переважна більшість телерадіоорганізацій виконує зазначену норму закону. Про рішення телеканалу "1+1" мовний омбудсмен нічого не повідомив, однак вказав, що в діяльності окремих телеканалів, зокрема, "Інтер" та "Україна", продовжують фіксуватися трансляції фільмів та серіалів недержавною мовою.

Тому уповноважений нагадав, що Конституційний суд України у справі щодо конституційності мовного закону дійшов висновку, що "загроза українській мові рівносильна загрозі національній безпеці України, існуванню української нації та її держави". Тому свідоме та систематичне невиконання та порушення вимог цього закону може розцінюватися як зазіхання на визначений Конституцією та цим законом юридичний статус української мови як державної, додав мовний омбудсмен. 

Раніше в цьому місяці Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення вже оштрафувала "ТРК "Студія 1+1" за порушення норм українського законодавства під час трансляції телесеріалу "Кухня". Серіал російського виробництва транслювали російською мовою з українськими субтитрами. Штраф за це склав 71 488 гривень. Це становить п'ять відсотків від суми ліцензійного збору "1+1".

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