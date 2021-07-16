Українізація культури: як працюватиме мовний закон з 16 липня

"Квитки від 40 до 400 гривень. Є дві вистави російською, одна українською", - оголошує репертуар на 16 липня касирка Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки, що у центрі Києва. Більшість вистав тут російськомовні, але відповідно до мовного закону, тепер усі покази мають супроводжуватися перекладом українською.

Технічна реалізація нових норм закону для багатьох театрів завдання не з простих - субтитрів чи звукового перекладу у цьому київському театрі поки не буде. "Усе як і раніше, російською. Це ж наче недавно лише такий закон ввели", - пояснює співробітниця.

Подібна ситуація і в кількох інших російськомовних театрах країни:в Одеському обласному академічному російському драматичному театрі касири поки не поінформовані про зміни у спектаклях. У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі DW повідомили, що готують субтитри, але вже для нового осіннього сезону.

Державна мова з 16 липня має бути на усіх афішах і квитках

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" діє уже два роки, але окремі його норми набувають чинності поетапно. 16 липня 2021 року - як раз черговий етап, коли дія закону поширюється на низку сфер. Зокрема, це стаття 23 "Державна мова у сфері культури", яка передбачає обов'язкове використання української під час театральних вистав, концертів, розважальних шоу, у музеях та на виставках, під час туристичного обслуговування, у сфері кіно та книговидавництва.

"Звичайно, окремі індустрії переживають за свої інтереси, але закону два роки і ці норми були відомі давно", - наголосив у розмові з DW урядовий уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. За його словами, здебільшого в Україні немає проблем з дією мовного закону, а більшість установ завчасно почали послуговуватися українською.

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Від субтитрів до україномовного контенту

Так, за даними мовного омбудсмена, у Херсонській області ще у 2020 році 43 вистави були субтитровані або перекладені державною мовою. Переклад вистав пропонують і в низці столичних театрів. Однак є і такі, що поки не змінюють своєї політики. За його словами, багато в чому це залежить і від фінансування закладів. "Звичайно, вони (театри - Ред.) потребували би підтримки з боку державного і місцевих бюджетів. У тому числі, для технічного переоснащення та додаткового інформаційно-роз'яснювальної роботи для співробітників і громад", - каже Кремінь.

Водночас мовного омбудсмена більше непокоїть ситуація із кіновиробниками. Як засвідчив аналіз секретаріату мовного омбудсмена, у червні 2021 року на п'яти найрейтинговіших телеканалах країни зі 43 серіалів російською демонструвалися 29.

Тарас Кремінь

Тарас Кремінь сподівається, що мовний закон стимулюватиме створення більше стрічок українською. "23 стаття - це не тільки про фільми, а і взагалі про відеовиробництво, доступ до якого мають громадяни України", - звертає увагу омбудсмен.

Натомість саме у представників кіноіндустрії виникло чи не найбільше претензій щодо мовного закону. Ще наприкінці травня представники низки медіагруп закликали депутатів відтермінувати через коронавірусну пандемію обов'язковий дубляж фільмів українською. Останніми днями у пресі спекулювали на темі можливих поправок до мовного закону. Однак нардепи відкликали їх і до голосування у парламенті не дійшло.

Загалом же, згідно з даними міністерства культури та інформаційної політики України, у 2020 році понад 95 відсотків екскурсій у країні уже проводилися українською. Також державною мовою здійснювалося майже 80 відсотків (13842) театральних вистав. А за даними Книжкової палати України, торік українською видано 87 відсотків загального накладу.

В одній з київських книгарень

Українські видавці зобов'язані видавати державною мовою не менше 50 відсотків назв видань упродовж року. Не менше 50 відсотків книжок українською зобов'язані відтепер мати у своєму асортименті і кожна книгарня. Державна мова також має бути у всіх в музеях, галереях, а також на квитках, афішах і буклетах.

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Де ще обов'язкова українська?

Водночас, за даними мовного омбудсмена, проблемними, з точки зору дотримання закону, залишаються розважальні та гумористичні шоу, серіали а також спортивна сфера.

Спортивні заходи в Україні також повинні проводитися лише державною мовою. Дискусія загострилася після виступу української збірної на чемпіонаті Європи з футболу. Зокрема, уболівальники гаряче обговорювали коментар російською мовою футболіста Артема Довбика. Після цього у мовного омбудсмена заявили, що коментарі чи пресконференції українських спортсменів та тренерів передовсім мають бути державною мовою. Такі рекомендації, за словами Тараса Кременя, надали і українським олімпійцям перед відльотом у Токіо на літні ігри.

Відповідно до мовного закону, використання української уже є обов'язковим для роботи держслужбовців, освітян, правоохоронців. Державна мова має звучати у транспорті, на вивісках, оголошеннях, рекламних матеріалах, у сфері послуг. З 16 липня лише українською повинні проводитися екскурсії (за винятком іноземців), при чому установами усіх форм власності.

Інформаційні матеріали уже змінюють і в київському театрі російської драми. "У нас основна друкована продукція - всі афіші і реклама - українською, але програмки вистав були зроблені російською. Тому ми туди робимо теж вкладки, де буде зміст вистави і дійові особи українською мовою", - пояснює заступник директора театру імені Лесі Українки Валентин Макаренко. За його словами, у театрі вирішили поки не робити титрів або звукового перекладу, аби не відволікати глядача від сцени. Натомість усім охочим напередодні вистави безкоштовно роздаватимуть короткий зміст вистави українською, запевняють в адміністрації театру.