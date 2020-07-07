 КСУ: Закон про державну мову відповідає Конституції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2021

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Новини

КСУ: Закон про державну мову відповідає Конституції

КС відхилив подання 51 народного депутата, переважно з "ОПЗЖ", які прагнули визнання мовного закону неконституційним.

Конституційний суд України, Київ

Конституційний суд України

Конституційний суд України (КСУ) в середу, 14 липня, визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Повний текст рішення оприлюднять на сайті суду в четвер, 15 липня, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу суду.

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Таким чином суд відхилив подання 51 народного депутата щодо відповідності Конституції закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Серед 51 депутата, які звернулися до суду у 2019 році, - переважно члени фракції "Опозиційний блок - За життя" - Це Вадим Новинський, Сергій Ківалов, Нестор Шуфрич, Євгеній Мураєв, Наталія Королевська, брати Михайло та Дмитро Добкіни та інші. На думку заявників, закон дискримінує нацменшини, зокрема російську, за мовною ознакою. Крім цього, вони вважають, що закон ухвалили з порушеннями регламенту.

Нагадаємо, 25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон про українську мову, який передбачає обов'язкове використання державної мови в органах державної влади, місцевого самоврядування та інших публічних сферах суспільного життя. Закон набув чинності 16 липня 2019 року.

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