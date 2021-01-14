"Це катастрофа": дві третини серіалів на провідних каналах йдуть російською

Більшість серіалів на українських телеканалах демонструються російською мовою. Про це свідчить аналіз ефіру телеканалів "1+1", "Інтер", "Україна", "СТБ" та "ICTV", проведений секретаріатом уповноваженого із захисту державної мови з 1 по 7 червня. Зокрема, було виявлено, що із 43 серіалів лише 14 виготовлені, дубльовані або озвучені українською мовою, а інші 29 - російською.

При цьому на телеканалах "Інтер" та "1+1" транслюється лише по одному телесеріалу українською мовою, на телеканалі "Україна" їх лише два. Аналіз проведений за місяць до набуття чинності норми мовного закону про обов'язковість трансляції фільмів та телесеріалів державною мовою з 16 липня.

Мовний омбудсмен: "Поганим танцюристам" завжди щось заважає

"Це катастрофа. Тому маємо усіма можливими засобами захистити право десятків мільйонів наших громадян дивитися фільми на українському телебаченні державною мовою та зупинити спроби проросійських сил відстрочити чи скасувати статтю 23 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - сказав мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

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Він зазначив, що виконання статті 23 мовного закону значно збільшить частку української на телебаченні, допоможе телеканалам нарешті дійсно дотримуватися мовних квот, не вдаючись до примітивних маніпуляцій, наприклад, називаючи рекламу прального порошку телепередачею. "Тим представникам телеіндустрії та депутатського корпусу, котрі говорять про недостатність засобів, часу чи ще чогось для озвучення фільмів українською мовою, хотів би наголосити, що окремі кабельні фільмові телеканали провідних медіагруп ведуть трансляцію серіалів українською мовою 24 години на добу. І тільки "поганим танцюристам" завжди щось заважає", - зауважив мовний омбудсмен.