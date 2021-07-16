В Україні набули чинності нові норми мовного закону у сфері культури, туризму, книговидання, кіновиробництва і показу фільмів. "16 липня 2021 року розпочинається новий етап втілення норм закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної", - повідомила пресслужба мовного омбудсмена України.

Зокрема, з п'ятниці, 16 липня усі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі, розважальні, видовищні заходи мають проводитися українською мовою. "Винятки передбачені лише для пісень і фонограм, а також у разі, якщо застосування недержавної мови вимагає творчий задум організатора", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: КСУ: Усі громадяни України зобов'язані володіти державною мовою

Також супровід усіх концертів, шоу, перфомансів, розважальних і видовищних заходів має відбуватися виключно українською мовою, а виступи осіб, які не володіють державною мовою, мають супроводжуватися синхронним або послідовним перекладом.

Крім того, оголошення, афіші, постери, буклети, інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи і вхідні квитки на них мають виготовлятися українською мовою. Використання інших мов допускається, якщо текст іншою мовою буде не більшим за обсягом і шрифтом, ніж текст українською.

Музеї, кіно і книги - українською

"Мовою музейної справи та мистецьких виставок є державна мова. Вся інформація, у тому числі аудіовізуальна в музеях, галереях, на виставках, має подаватися українською мовою. Дублювання іншою мовою дозволяється, але на умовах пріоритетності представлення інформації державною мовою. Це стосується оформлення оголошень, квитків, інформаційної продукції тощо", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: В Україні стартувала реєстрація на іспит з української для майбутніх чиновників

Мовою туристичного та екскурсійного обслуговування також із 16 липня є українська мова. Іншою мовою може здійснюватися туристичне або екскурсійне обслуговування лише іноземців та осіб без громадянства.

Відтепер мовою поширення і показу фільмів в Україні є українська мова. Фільми, створені іноземною мовою, розповсюджуються і демонструються, зокрема і на телебаченні, дубльованими або озвученими українською.

"Поряд із державною мовою фільми можуть містити аудіодоріжки іншими мовами. Демонстрування іноземних фільмів мовою оригіналу з субтитрами державною мовою дозволяється в кінотеатрах, якщо кількість таких сеансів не перевищує 10 відсотків від усіх сеансів або в рамках кінофестивалів. Про показ фільму мовою оригіналу із субтитрами має бути повідомлено завчасно", - зазначають у секретаріаті.

Читайте також: Коментар: Пристрасті за правописом, або Сезонне загострення

Крім того, тепер українські видавці зобов'язані видавати українською мовою не менше ніж 50 відсотків усіх виданих протягом року назв книжкових видань, а частка книжок українською, наявних у продажу в кожній книгарні або іншому закладі, що здійснює книгорозповсюдження, має становити не менше ніж 50 відсотків.