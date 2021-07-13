В Україні стартувала реєстрація на іспит з української для майбутніх чиновників

У п'ятницю, 16 липня, в Україні розпочалася реєстрація охочих скласти іспит на рівень знання української мови. Перші іспити відбудуться в понеділок, 19 липня. Протягом перших двох тижнів щодня у будні триватимуть три іспитові сесії, повідомила голова Національної комісії стандартів державної мови Орися Демська в інтерв'ю інформагенції "Інтерфакс-Україна".

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За її словами, на сьогодні іспитові майданчики облаштовані в 11 українських містах - Києві, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві та Рубіжному. Загалом у планах комісії надати можливість складати іспит щонайменше в кожній області.

Іспит складатимуть до 900 осіб на добу

Максимальна кількість осіб, з якими може впоратися екзаменаційна система, за словами Демської, становить 900 на добу. Це, зокрема, зумовлено кількістю екзаменаторів, які можуть перевірити певну кількість робіт, зазначила голова нацкомісії.

Відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", засвідчити свої знання муситимуть особи, які набуватимуть громадянства України. Також іспит складатимуть претенденти на державні посади: майбутні прокурори, судді, кандидати на посади президента, прем'єра, міністрів, керівників облдержадміністрацій, СБУ, НАБУ, Нацполіції, майбутні директори закладів освіти всіх форм власності.

За попередніми даними Національної комісії зі стандартів державної мови, підтвердити рівень мовних знань мають понад сто тисяч осіб. Мовний іспит доведеться складати лише особам, які братимуть участь у конкурсах на посаду, або матимуть нове призначення. Ті, хто працюють уже зараз, не повинні будуть складати іспит.

Чотири частини іспиту за 120 хвилин

Іспит складатиметься з чотирьох частин та різних тестових завдань, час на виконання - 120 хвилин. Для громадян України та іноземців тест відрізнятиметься. За даними нацкомісії, іспит насамперед перевірятиме вміння претендентів розуміти загальний зміст і деталі прочитаного тексту, застосовувати знання усної мови. Подібно до низки інших міжнародних тестів, іспит міститиме такі розділи, як "Культура мови" (для іноземців - "Слухання"), "Читання", "Письмо", "Говоріння".

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Результатом іспиту стане отримання сертифікату: початковий (А), середній (В) або рівень вільного володіння (С). Державний сертифікат діятиме безстроково. Для кандидатів на держслужбу іспит буде безкоштовним, а для претендентів на українське громадянство він коштуватиме 492 гривні.

Випадкові завдання

Як пояснила Орися Думська, перебіг іспиту будеавтоматизований. Зокрема, система випадково обиратиме завдання з 1800, які є у банку. "Ми на сьогодні маємо приблизно 1800 завдань, вони всі в банку завдань. Тобто, яке конкретно завдання буде в людини, не знає ніхто, - каже вона в розмові з "Інтерфакс-Україна". - Усна частина відбувається таким чином: ви отримуєте запитання від системи, відповідаєте, записуючи відео, і відправляєте його на перевірку". Екзаменатор, який перевіряє роботи, за словами Думскьої, не знатиме, чиєю саме є та чи інша відповідь.

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Якщо комісія виявить порушення під час складання іспиту, вона зможе подати позов до суду, який має право анулювати державний сертифікат. Підстави звернутися до суду, за словами Думської, можуть бути різні, приміром, "якщо було зафіксовано, що під час складання іспиту людина списує, або якщо замість неї прийшов хтось інший". "Відповідно, якщо ми, переглядаючи якесь відео, а всі наші локації будуть з відеоспостереженням, будемо бачити, що вони протиправні, то очевидно, що комісія подаватиме до суду", - зазначила голова нацкомісії.