Телеканал "1+1" оштрафували за трансляцію серіалу російською мовою

Телеканал "1+1" має сплатити до держбюджету понад 71 тисячу гривень за трансляцію серіалу з порушенням норм мовного закону. Російський серіал "Кухня" показували російською мовою з українськими субтитрами.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала ТОВ "ТРК "Студія 1+1"" за порушення норм українського законодавства під час трансляції телесеріалу "Кухня". Серіал російського виробництва транслювали російською мовою з українськими субтитрами. Це порушує частину 5 статті 10 закону "Про телебачення і радіомовлення", повідомляється на сайті регулятора в четвер, 15 липня.
Протягом 30 днів із дня повідомлення телеканал має сплатити до державного бюджету штраф на суму 71 488 гривень. Це становить п'ять відсотків від суми ліцензійного збору "1+1".
Нацрада ухвалила рішення про штраф для "1+1" за результатами моніторингу із 27 квітня до 5 травня. Моніторинг здійснили за зверненням громадяна, який поскаржився на трасляцію серіалу недержавною мовою.
Читайте також: Українська - лише для комедій: в уряді відреагували на російську мову в серіалах "1+1"