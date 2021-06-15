Телеканал "1+1" оштрафували за трансляцію серіалу російською мовою

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала ТОВ "ТРК "Студія 1+1"" за порушення норм українського законодавства під час трансляції телесеріалу "Кухня". Серіал російського виробництва транслювали російською мовою з українськими субтитрами. Це порушує частину 5 статті 10 закону "Про телебачення і радіомовлення", повідомляється на сайті регулятора в четвер, 15 липня.

Дивитись відео 03:34 Поділитись Український Голлівуд на місці колгоспу: як живе кіностудія в селі на Київщині (31.03.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3rRIj Український Голлівуд на місці колгоспу: як живе кіностудія в селі на Київщині (31.03.2021)

Протягом 30 днів із дня повідомлення телеканал має сплатити до державного бюджету штраф на суму 71 488 гривень. Це становить п'ять відсотків від суми ліцензійного збору "1+1".

Нацрада ухвалила рішення про штраф для "1+1" за результатами моніторингу із 27 квітня до 5 травня. Моніторинг здійснили за зверненням громадяна, який поскаржився на трасляцію серіалу недержавною мовою.

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