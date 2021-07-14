 КСУ: Усі громадяни України зобов′язані володіти державною мовою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2021

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КСУ: Усі громадяни України зобов'язані володіти державною мовою

Закон про українську мову як державну жодним чином не дискримінує російськомовних громадян, вирішив Конституційний суд України.

КСУ, Київ

Конституційний суд України

Володіння українською мовою - обов'язок усіх громадян України. Про це йдеться в рішенні Конституційного суду України (КСУ) про конституційность закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Рішення оприлюднене на сайті суду в четвер, 15 липня.

"Володіти українською мовою як мовою свого громадянства - обов'язок кожного громадянина України. При цьому кожен громадянин України є вільним у виборі мови або мов для приватного спілкування", - йдеться в документі, який цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Порядок функціонування української мови як державної та її підтримка державою мають поєднуватися з шанобливим ставленням до мов національних меншин, які історично проживають у межах України, та забезпеченням захисту мовних прав осіб, котрі належать до таких меншин, зауважено в рішенні.

"Українська мова є невіддільним атрибутом української державності, що зберігає свою історичну спадкоємність від давньокиївської доби. Українська мова - доконечна умова (conditio sine qua non) державності України та її соборності", - нагадали в КСУ.

Закон не дискримінує іншомовних

Суд уточнив, що закон про українську мову жодним чином не дискримінує російськомовних громадян. Так стверджували народні депутати, які спрямували подання щодо конституційності закону до КСУ.

Конституційний Суд установив, що оскаржений закон "не містить приписів, які можуть обмежувати вільний розвиток, використання і захист мов, що мають юридичний статус мов національних меншин (включно з російською), а також тих приписів, що перешкоджали б державі сприяти розвиткові самобутності, зокрема мовної, корінних народів і національних меншин України".

 

Мовний закон має долати наслідки зросійщення України

Суд вирішив: законодавче врегулювання, метою якого є утверджувати українську мову як державну, захищає також і демократичний лад України, а дібрані законодавцем засоби є співмірними легітимній меті, яка переслідується в законі.

"Суд вважає, що оспорений Закон є юридичним інструментом подолання наслідків тривалого перебування різних частин України в складі інших держав та загального зросійщення України, яке тривало не одне століття під час перебування України в складі спочатку царської Росії, а згодом СРСР, та є належною юридичною основою для запровадження інституційних механізмів, що забезпечують функціонування української мови як державної з можливістю вживати державою заходів підтримчої дії (affirmative action) на користь української мови, не перешкоджаючи розвиткові, використанню й захистові мов національних меншин України", - уточнили в КСУ.

Суд не виявив порушення права законодавчої ініціативи народних депутатів України під час розгляду цього закону на пленарних засіданнях Верховної Ради та його ухвалення. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.

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