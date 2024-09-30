Тисяча бібліотек і 200 млн книжок постраждали від атак Росії

Мовний омбудсмен України Тарас Кремінь закликав максимально поновити бібліотечні фонди та утвердити це як пріоритет держави.

Майже тисяча бібліотек і понад 200 мільйонів українських книжок постраждали за час повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у понеділок, 30 вересня.

"Спустошені росіянами заклади культури та освіти потребують художньої, навчальної, історичної літератури. За час повномасштабного вторгнення російські злочинці знищили або пошкодили майже тисячу бібліотек, а з ними - понад 200 мільйонів українських книжок. Наша мета - максимально поновити бібліотечні фонди та утвердити це як пріоритет держави", - цитує мовного омбудсмена агенція "Інтерфакс-Україна".

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У зв'язку з цим у Всеукраїнський день бібліотек Кремінь закликав долучитися до відновлення знищених бібліотечних фондів. Зокрема, Кремінь попросив підтримати ініційований ним проєкт "Вільні читають українською!", який оновлює бібліотеки, книжкові полиці, зокрема в укриттях, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській і Сумській областях.

Як нагадує агенція, у серпні 2024 року Міністерство культури закликало передбачити в проєкті державного бюджету на 2025 рік кошти на реалізацію програми придбання книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів обсягом щонайменше 200 мільйонів гривень. Тим часом проєкт держбюджету-2025 передбачає скорочення на 61,7% фінансування Українського інституту книги.

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