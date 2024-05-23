Удар по Харкову: РФ цілила в залізницю та поліграфію

Російська ракета влучила в цех "Фактор-друку", в якому зокрема друкуються книжки видавництва Vivat. Також постраждали об'єкти "Укрзалізниці". Відомо вже про 7 загиблих і 17 поранених, більшість - працівники друкарні.

Внаслідок ракетного удару російських військ по Харкову в четвер, 23 травня, постраждав поліграфічний комплекс "Фактор-Друк", повідомили в соціальних мережах працівники місцевого видавництва Vivat, яке переважно там друкує свої книги.

Ця друкарня та видавництво "Віват" входять до групи компаній "Фактор". Згідно з інформацією на її сайті, "Фактор-Друк" працює на поліграфічному ринку з 1996 року. "На сьогоднішній день "Фактор-Друк" - це поліграфічний комплекс з численним парком додрукарського, друкарського і палітурного устаткування та штатом співробітників більше ніж 450 чоловік", - зазначається на сайті.

Масштаби руйнувань не уточнюються, однак голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що один із ударів прийшовся безпосередньо по цеху, де працювали люди. Виникла велика пожежа. Ще дві ракети влучили поблизу друкарні.

"На цьому підприємстві наразі відомо про шістьох людей, які загинули. 11 - отримали поранення. На підприємстві під час удару працювало більше 50 працівників. Пошукові роботи ще не завершились, триває ліквідація наслідків", - повідомив він.

Постраждали об'єкти інфраструктури "Укрзалізниці" та залізничники

Своєю чергою компанія "Укрзалізниця" повідомила, що як в самому Харкові, так і в області є "підтвердження влучання по декількох наших об'єктах".

"Під час прильотів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Їм надана медична допомога", - зауважили в компанії.

В "Укрзалізниці" додали, що поїзди продовжують курсувати за графіком.

Кількість загиблих зросла до 7, поранених - до 17

У національній поліції повідомили, що ударів по Харкову та області війська РФ завдали з зенітних ракетних комплексів С-300 або С-400. Дев'ять ракет випустили по обласному центру, ще три - по Люботину.

У Харкові влучання зафіксовані в Холодногірському та Основ'янському районах. Станом на 14:00 відомо про сімох загиблих і 17 поранених.

У Люботині постраждали двоє людей.

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