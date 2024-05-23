РФ завдала 10 ударів по Харкову: є загиблі та поранені

Російські війська вдарили по цивільних об'єктах Харкова. У місті є жертви та постраждалі.

У четвер, 23 травня, російські війська завдали близько 10 ударів по цивільних об'єктах Харкова, за попередньою інформацією - ракетами С-300, повідомила місцева влада.

"Наразі маємо підтверджену інформацію щодо ударів по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста. Ще один удар прийшовся по приватному підприємству", - розповів мер міста Ігор Терехов.

Жертви удару по друкарні

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що приватне підприємство, яке зазнало удару, займається друком. Там загорівся цех з папером. Станом на 11:15 було відомо про щонайменше двох загиблих і шістьох поранених, тривали пошуки людей, ускладнені великою пожежею.

На місці іншого удару виявили тіло ще одного загиблого. Ще одна людина зазнала там поранень та була госпіталізована.

Станом на 12:45 кількість жертв зросла до шести, а поранених - до 16.

Крім того, війська РФ ударили по Золочеву та Люботину на Харківщині. У кожному з цих населених пунктів по двоє постраждалих.

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