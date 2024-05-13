Ціна оборони Харкова: що потрібно знати про це місто

Через два роки після провальної спроби взяти Харків, Росія знову наступає. Ще нещодавно експерти були впевнені, що харківська операція скоріше з розряду інформаційних, а сил для взяття другого за розмірами міста України у РФ недостатньо. Але після того, як на початку травня армія Росії швидко захопила кілька сіл на півночі області, питання оборони Харкова постало з новою гостротою. Для Києва на карту поставлено не просто черговий регіон, який намагається захопити Росія. Харків - багато в чому ключове місто для української економіки і культури, один із символів українських перемог після масштабного російського вторгнення.

Що потрібно знати про Харків

На затвердженому 1995 року гербі Харкова - перехрещений ріг достатку і кадуцей - жезл Меркурія, давньоримського бога-покровителя торгівлі. Харків був одним із найбільших міст Російської імперії, транспортним, промисловим і науковим центром у Радянському Союзі. Місто розташоване приблизно за 40 кілометрів від кордону з Росією, на перехресті стратегічних автошляхів із заходу на схід і півночі на південь (зокрема траси з Москви до Ростова-на-Дону та Криму). У Харкові діє найбільший в Україні речовий ринок - Барабашово.

Центр Харкова, 2012 рік Фото: picture-alliance/dpa/S. Dolzhenko

У ХХ столітті Харків відіграв важливу роль в українській історії. З 1919 по 1934 роки він був першою столицею радянської України. І хоча пізніше місто стало переважно російськомовним, саме там в 1920-ті та 1930-ті роки був розквіт української культури, чиї найяскравіші представники стали жертвами сталінського терору. Імена багатьох письменників і поетів того покоління, що отримало назву "розстріляне відродження", здобули широку популярність уже в незалежній Україні.

Від СРСР Харків успадкував кластер високотехнологічної промисловості та кузню кадрів - від національного університету імені Каразіна, одного з найстаріших в Україні, до юридичного університету, університету радіоелектроніки та єдиного в країні авіаційного інституту. У 1930-ті роки в Харкові в науковому центрі вперше в СРСР було розщеплено атом. Донедавна в місті серед іншого збирали турбіни для атомних, теплових і гідроелектростанцій, літаки "Антонов", трактори й танки.

Харківська область - місце поразки Путіна

Через часті обстріли з Росії і пов'язані з ними перебої з електроенергією багато підприємств не можуть повноцінно працювати. Швидко перевезти їх усі в більш безпечні місця Україні навряд чи під силу. Це вимагає величезних фінансових витрат, наявності рухомого складу і часу. Ресурси Києва за всіма цими пунктами обмежені. Деякі невеликі підприємства переїхали до західної України ще 2022 року, а в квітні українські ЗМІ повідомили про плани створення філій двох об'єднаних незадовго до вторгнення РФ харківських промислових гігантів - колишнього "Турбоатому" та "Енерговажмашу", виробника генераторів, трансформаторів і електродвигунів.

Зруйнована військова техніка біля Балаклії, вересень 2022 року Фото: Juan Barreto/AFP

Росія не приховує бажання захопити Харків. Про це відкрито говорив колишній президент Дмитро Медведєв. Харківська область мала стати п'ятою серед окупованих українських регіонів, які планувала формально приєднати Росія восени 2022 року. Тоді успішний контрнаступ української армії зірвав ці плани. Харків став регіоном, з якого російська армія не відступала організовано, а буквально тікала, кидаючи техніку та боєприпаси.

Оглядачі не сумніваються, що Росія спробує взяти реванш. Втрата Харкова та області була б ударом для України ще й у плані енергобезпеки. Для економіки удар був би важчим, ніж втрата Донецька або Маріуполя. За даними Держстату України 2019 року, тобто до повномасштабного вторгнення РФ, Харківська область посідала третє місце за часткою у ВВП України (6,3%), поступаючись Києву і Дніпропетровській області. Але є одна унікальна відмінність. Харківська область - найбагатший регіон України за покладами природного газу. Сьогодні потреби населення Україна майже повністю покриває за рахунок своїх запасів, левова частка яких зосереджена в Харківській і сусідній Полтавській області.

Хаб допомоги українській армії

Незалежно від того, чи розпочалася битва за Харків, чи Росія поки що намагається відтягнути українські сили з інших ділянок фронту, бої за місто обіцяють бути ще кривавішими, ніж за Маріуполь чи Бахмут на Донеччині. Це пов'язано з розмірами міста - близько 350 квадратних кілометрів, це трохи більше за Мюнхен. Сьогодні в Харкові за оцінками влади проживає близько 1,3 мільйона населення. Це майже стільки ж, скільки було до повномасштабного вторгнення. Відтоді багато хто залишив місто, але населення знову зросло за рахунок сотень тисяч переселенців з Донбасу та інших регіонів, куди війна прийшла раніше.

Невдала спроба захопити владу в Харкові, квітень 2014 року Фото: Reuters

У 2014 році проросійські активісти, які приїхали з Росії, та місцеві українські активісти за негласної підтримки російських спецслужб намагалися захопити владу в містах Півдня й Сходу України. У Донецьку і Луганську їм це вдалося, у Харкові їх швидко вибили з будівлі облдержадміністрації. Коли того ж року почалася війна на Донбасі, Харків став хабом для української армії та одним із центрів волонтерського руху: там ремонтують військову техніку, туди привозять на лікування військових. Зрештою, у Харківській області ще з радянських часів збереглося багато військових об'єктів, включно з артскладами в Балаклії або військовим аеродромом у Чугуєві.

Російський наступ на півночі не став для України несподіванкою. Навколо Харкова зведено кілька ліній оборони, але в області, схоже, ситуація інша. У разі масштабного наступу сторони будуть у нерівних умовах: Росія обстрілює Харків і область зі своєї території, але Україна може завдавати ударів у відповідь тільки своєю, але не західною зброєю. Це - умова західних поставок. Про готовність змінити її нещодавно заявила Велика Британія, але для більшості інших ця тема залишається табу.