ЗСУ проводять зачистку околиці Вовчанська - Генштаб

Збройні сили України потіснили російську армію у Харківській області та проводять заходи зачистки на північній околиці Вовчанська, заявивли в Генеральному штабі ЗСУ.

Збройні сили України (ЗСУ) потіснили російську армію у Харківській області та проводять заходи зачистки на північній околиці Вовчанська. Як зазначив у понеділок, 13 травня, у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ, "обстановка по усій лінії фронту контролюється Силами оборони".

"Зокрема, українські воїни завдають ворогу втрат, відновлюють позиції та на окремих ділянках мають тактичні успіхи. На Харківському напрямку станом на 17:00 тривають бої. Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Наші підрозділи завдали вогневого ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ", - йдеться у зведенні Генштабу.

Також повідомляється про початок бойового зіткнення в районі населеного пункту Стариця. Загальні втрати ворога у Харківській області становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки, додали в Генштабі.

У зведенні вказано, що на Донеччині підрозділи Сил оборони збили російський Су-25.

Просування Росії під Харковом

Увечері 11 травня міністерство оборони Росії заявило про захоплення п'яти населених пунктів Харківської області - Огірцового, Плетенівки, Борисівки, Пильної та Стрілечої. Тим часом, український президент Володимир Зеленський у відеозверненні того дня заявив, що Збройні сили України продовжують тримати оборону в районі семи прикордонних сіл - Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка.

Вже 12 травня міноборони РФ заявило, що російська армія захопила ще чотири населені пункти в Харківській області, а саме: Гатище, Красне, Мороховець та Олійникове. За повідомленням міністерства, російська армія також завдала ударів по українських позиціях біля Вовчанська, Дегтярного та Козачої Лопані. У вечірньому відеозверненні 12 травня президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ ведуть оборонні бої на значній частині прикордонної смуги Харківської області.