Зеленський: У прикордонній смузі Харківщини - запеклі бої

Збройні сили України (ЗСУ) ведуть оборонні бої на значній частині прикордонної смуги Харківської області. Про це у неділю, 12 травня, під час вечірнього відеозвернення заявив президент Володимир Зеленський.

"Особлива увага - Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування", - зазначив він.

Зеленський подякував українським воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта, та наголосив, що "завдання наше очевидне: треба завдати окупанту якнайбільших втрат".

Також президент зазначив, що на околицях Вовчанська "ситуація надзвичайно складна", адже місто знаходиться під постійним російським вогнем, там тривають тривають контрударні дії українських військових.

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Складна ситуація на інших ділянках фронту

За словами Зеленського, "не менш загострені зараз донецькі напрямки" фронту: на Покровському напрямку, який є "найбільш жорстким" тільки за поточну добу було вже 30 бойових зіткнень, "також жорсткі" Лиманський, Времівський, Краматорський, Купʼянський напрямки, додав він.

"Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися", - зазначив президент.

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"Оборонні бої ніколи не бувають простими. І завжди складнішають, коли ворогу вдається використати страх. Тому зараз безпечніше не вестися на емоції, не гнатися за гучністю заголовка, перевіряти кожне інформаційне повідомлення та шукати саме інформацію, а не емоції або чутки, та обов'язково довіряти Силам оборони України", - додав він.

Просування Росії під Харковом

Увечері 11 травня російське міністерство оборони заявило, що армія РФ захопила п'ять населених пунктів Харківської області - Огурцово, Плетенівку, Борисівку, Пильну та Стрілечу. Тим часом, український президент Володимир Зеленський у відеозверненні цього дня заявив, що Збройні сили України продовжують тримати оборону в районі семи прикордонних сіл - Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка.

12 травня міноборони РФ заявило, що російська армія захопила ще чотири населені пункти в Харківській області, а саме: Гатище, Красне, Мороховець та Олійникове. За повідомленням міністерства, російська армія також завдала ударів по українських позиціях біля Вовчанська, Дегтярного та Козачої Лопані. В Україні ці повідомлення не коментували.