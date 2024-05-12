Україна здатна ефективно утримувати фронт на Сході - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував останні просування армії РФ, зокрема, новий наступ у Харківській області. За його словами, США та Європа намагатимуться якнайшвидше надати Києву нову військову допомогу.

Україна спроможна ефективно утримувати лінію фронту на Сході, про що заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю американському телеканалу CBS News у неділю, 12 травня. Таким чином він прокоментував новий наступ російської армії в Харківській області.

"Я переконаний, що Україна може ефективно тримати лінію на Сході, вона може продовжувати використовувати здобуті для себе переваги в Чорному морі..., а також тримати російські сили під ударом, зокрема в Криму, щоб ускладнити для них продовження цієї агресії", - зазначив він.

Також він визнав, що багатомісячна затримка в отриманні Україною додаткової військової допомоги від США призвела до просування РФ на фронті. Втім, зазначив Блінкен, Вашингтон робитиме все можливе, щоб якнайшвидше надати Києву додаткову зброю, і "те саме роблять європейці".

"Ми нікуди не подінемося, як і близько 50 країн, які підтримують Україну, - наголосив він. - Це (надання підтримки Україні. - Ред.) триватиме. І якщо Путін думає, що в нього більше витримки, ніж в України, ніж у її прибічників, то він помиляється".

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Просування Росії під Харковом

Увечері 11 травня міністерство оборони РФ повідомило, що російські військові захопили п'ять населених пунктів Харківської області - Огурцово, Плетенівку, Борисівку, Пильну та Стрілечу. Тим часом, український президент Володимир Зеленський у відеозверненні цього дня заявив, що Збройні сили України продовжують тримати оборону в районі семи прикордонних сіл - Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка.

Російське Міноборони 12 травня заявило, що ЗС РФ захопили ще чотири населені пункти в Харківській області, а саме: Гатище, Красне, Мороховець та Олійникове. За повідомленням військового міністерства, російська армія також завдала ударів по українських позиціях біля Вовчанська, Дегтярного та Козачої Лопані.