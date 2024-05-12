Україна здатна ефективно утримувати фронт на Сході - Блінкен

Україна здатна ефективно утримувати фронт на Сході - Блінкен12 травня 2024 р.
Україна спроможна ефективно утримувати лінію фронту на Сході, про що заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю американському телеканалу CBS News у неділю, 12 травня. Таким чином він прокоментував новий наступ російської армії в Харківській області.
"Я переконаний, що Україна може ефективно тримати лінію на Сході, вона може продовжувати використовувати здобуті для себе переваги в Чорному морі..., а також тримати російські сили під ударом, зокрема в Криму, щоб ускладнити для них продовження цієї агресії", - зазначив він.
Також він визнав, що багатомісячна затримка в отриманні Україною додаткової військової допомоги від США призвела до просування РФ на фронті. Втім, зазначив Блінкен, Вашингтон робитиме все можливе, щоб якнайшвидше надати Києву додаткову зброю, і "те саме роблять європейці".
"Ми нікуди не подінемося, як і близько 50 країн, які підтримують Україну, - наголосив він. - Це (надання підтримки Україні. - Ред.) триватиме. І якщо Путін думає, що в нього більше витримки, ніж в України, ніж у її прибічників, то він помиляється".
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Просування Росії під Харковом
Увечері 11 травня міністерство оборони РФ повідомило, що російські військові захопили п'ять населених пунктів Харківської області - Огурцово, Плетенівку, Борисівку, Пильну та Стрілечу. Тим часом, український президент Володимир Зеленський у відеозверненні цього дня заявив, що Збройні сили України продовжують тримати оборону в районі семи прикордонних сіл - Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка.
Російське Міноборони 12 травня заявило, що ЗС РФ захопили ще чотири населені пункти в Харківській області, а саме: Гатище, Красне, Мороховець та Олійникове. За повідомленням військового міністерства, російська армія також завдала ударів по українських позиціях біля Вовчанська, Дегтярного та Козачої Лопані.