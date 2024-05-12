Росія заявила про захоплення ще чотирьох сіл під Харковом

У Москві стверджують, що російські війська захопили ще чотири села під Харковом. Головком ЗСУ визнав, що ситуація складна. Влада атакованого регіону проводить евакуацію населення.

Міністерство оборони Російської Федерації заявило про те, що російська армія захопила ще чотири населені пункти в Харківській області. У неділю, 12 травня, відомство повідомило, що під контроль взято села Гатище, Красне, Мороховець та Олійникове, що знаходяться приблизно за 40 кілометрів від Харкова біля кордону з РФ.

За повідомленням військового міністерства, російська армія також завдала ударів по українських позиціях біля Вовчанська, Дегтярного та Козачої Лопані.

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський підтвердив, що ситуація в регіоні суттєво загострилася цього тижня. Наразі, за його словами, там тривають бої у прикордонних районах. "Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, завдають ворогові поразки", - написав він у Telegram.

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Увечері 11 травня міноборони РФ повідомляло, що російські військові захопили п'ять населених пунктів Харківської області - Огурцово, Плетенівку, Борисівку, Пильну та Стрілечу. Тим часом, український президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні цього дня заявив, що ЗСУ продовжують тримати оборону в районі семи прикордонних сіл - Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатищі, Плетенівка.

Синєгубов: Зросла кількість населених пунктів, де ідуть бої

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синегубов удень неділі повідомив, що з "територій, де ворог активізував бойові дії", триває евакуація населення: із населених пунктів, де є загроза життю та здоров'ю мирних жителів, за його словами, за понад дві доби евакуйовано більше 4000 тисяч людей.

Також він зазначив, що кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії, збільшилася.

"За цю добу кількість масованих артилерійських та авіаударів збільшилася. Вовчанськ, Липці і всі пункти північного прикордоння - практично цілодобово під ворожим вогнем. Ситуація складна. За сьогодні надійшла інформація про двох постраждалих у Липцях та Вовчанську - жінка 46 років та чоловік 74 років", - зазначи він у неділю у Telegram.