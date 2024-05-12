Дії Росії під Харковом є "вкрай небезпечними" - Кемерон

"Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти українцям", - заявив глава МЗС Великобританії Девід Кемерон, коментуючи просування російської армії під Харковом.

Просування російських військ під Харковом є "вкрай небезпечним" моментом у війні Росії проти України. Таку думку висловив міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон в інтерв'ю телеканалу Sky News у неділю, 12 травня.

"Це тільки підкреслює, що це - невиправдане, незаконне вторгнення (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна в незалежну, суверенну державу, - заявив глава британської дипломатії, коментуючи відповідну вступну ремарку ведучого. - І ось зараз він ніби знову здійснив вторгнення на північ від Харкова".

За словами Кемерона, "ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти українцям". При цьому він наголосив, наскільки важливим було узгодження Лондоном пакету допомоги Україні, який передбачає виділення їй щорічно 3 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 3,47 мільярда євро). Глава МЗС Сполученого Королівства закликав й інші країни наслідувати цей приклад.

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Кемерон нагадав також, що Великобританія виконала велику роботу, щоб "спонукати американців просунутися вперед зі своїм пакетом допомоги". "Сумно, що це зайняло так багато часу, але це змінить ситуацію", - резюмував Девід Кемерон.

Допомога Великобританії Україні

3 травня агентство Reuters опублікувало відео із заявою Кемерона про те, що Великобританія виділятиме Києву по 3 мільярди фунтів стерлінгів військової допомоги щороку, "стільки, скільки це буде необхідно".

При цьому Кемерон дав зрозуміти, що українці самі вправі вирішувати, як використовувати зброю, що надається їм, і Лондон не заперечуватиме, якщо її задіють для завдання ударів по цілях на території Росії.

Просування Росії під Харковом

Російське Міноборони 12 травня заявило, що ЗС РФ захопили ще чотири населені пункти в Харківській області, а саме: Гатище, Красне, Мороховець та Олійникове. За повідомленням військового міністерства, російська армія також завдала ударів по українських позиціях біля Вовчанська, Дегтярного та Козачої Лопані.

Увечері 11 травня міноборони РФ повідомляло, що російські військові захопили п'ять населених пунктів Харківської області - Огурцово, Плетенівку, Борисівку, Пильну та Стрілечу. Тим часом, український президент Володимир Зеленський у відеозверненні цього дня заявив, що Збройні сили України продовжують тримати оборону в районі семи прикордонних сіл - Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатищі, Плетенівка.