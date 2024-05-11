ЗСУ тримають оборону у прикордонні Харківщини - Зеленський

ЗСУ вже другу добу тримають оборону в районі прикордонних сіл Харківської області та проводять там контрударні дії проти російської армії, заявив президент Володимир Зеленський.

Збройні сили України (ЗСУ) вже другу добу тримають оборону в районі прикордонних сіл Харківської області та проводять там контрударні дії проти російської армії. Про це у своєму вечірньому відеозверненні у суботу, 11 травня, заявив президент Володимир Зеленський.

"Наші оборонні операції тривають на Харківщині, в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка. Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію", - зазначив він.

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Також, за словами президента, "також особливо напруженою залишається ситуація на Донеччині, зокрема, Покровський напрямок". "Це Семенівка, Нетайлове. Там щодобово більше 30 бойових зіткнень. Вкрай складно", - заявив Зеленський.

Крім цього, глава держави додав, що цього дня двічі заслуховував доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. "Зміцнюємо наші позиції, зокрема на Харківщині - додаємо туди сил. Артилерія працює саме так, як потрібно", - заявив президент.

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У ніч на 10 травня російські війська почали нову хвилю наступальних дій в Харківській області. За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), війська РФ досягли тактично значних успіхів після того, як розпочали наступальну операцію вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківщини.