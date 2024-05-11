Загрози наземної операції для Харкова немає - Синєгубов

За словами голови Харківської ОВА, на північному та північно-східному кордоні області "ситуація повністю контрольована". Він наголосив, що всі наступальні спроби росіян були зупинені Силами оборони.

Загрози наземної операції з боку російської армії для Харкова наразі немає. Про це у суботу, 11 травня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов під час спілкування з журналістами.

"Загрози наземної операції для Харкова немає. Сили оборони роблять усе можливе для втримання позицій", - зазначив він.

За словами Синєгубова, на північному та північно-східному кордоні області "ситуація повністю контрольована".

Бої ЗСУ і армії РФ тривають у "сірій зоні"

"Сюрпризів ворог для нас не приніс - наткнувся на вогневе ураження українських бойових бригад. Тривають важкі бої в Стрілечій, Пильній, Борисівці, в районі Олійникового та Огірцевого. Бої тривають в районі тих населених пунктах, які перебували фактично в "сірій зоні". Противник намагався наступати на інших напрямках у межах області: ворожі ДРГ шукали слабкі позиції на кордоні, але всі спроби були зупинені Силами оборони", - зазначив він.

У Харкові немає підстав оголошувати евакуацію - ОВА

Як передає "Укрінформ", Синєгубов наголосив, що по місту Харків немає "жодних підстав для оголошення і проведення евакуації". "Ми чітко розуміємо, які сили ворог застосовує на півночі нашої території. Там, звичайно, може ескалація і тиск посилюватися, але поки що ніяких загроз для Харкова немає", - наголосив він.

Нагадаємо, що в ніч на 10 травня російські війська почали нову хвилю наступальних дій в Харківській області, про що повідомив президент Володимир Зеленський.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), війська РФ досягли тактично значних успіхів після того, як розпочали наступальну операцію вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області. Зараз вони ведуть дві обмежені операції в цьому районі: одну - на північ від Харкова в напрямку Липців, іншу - на північний схід від Харкова біля Вовчанська.

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