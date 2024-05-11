Наступом на Харківщині РФ відволікає увагу від Сходу - ISW

Нинішнє просування Росії на півночі Харківської області навряд призведе до захоплення Харкова, воно швидше спрямоване на відтягування ЗСУ зі Сходу, вважає Інститут вивчення війни.

Стратегічна мета просування російських військ на Харківщині, ймовірно, полягає у відтягненні особового складу та техніки України з інших критичних ділянок фронту на Сході. Про це йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому в суботу, 11 травня.

За даними аналітиків, війська РФ досягли тактично значних успіхів після того, як розпочали наступальну операцію вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області. Зараз вони ведуть дві обмежені операції в цьому районі: одну - на північ від Харкова в напрямку Липців, іншу - на північний схід від Харкова біля Вовчанська.

У населених пунктах Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка і поблизу них, ймовірно, велися запеклі бої. За оцінками ISW, російські війська захопили Стрілече, Красне і Борисівку, але поки нема геолокаційних кадрів на підтвердження цього.

Агентство Reuters із посиланням на високопоставлене українське військове джерело також повідомило, що окупаційні війська просунулися щонайменше на кілометр углиб біля Вовчанська. На думку аналітиків ISW, це збігається з реальністю, але вони не мають достатніх доказів, щоб "оцінити приблизний хід бойових дій у безпосередній близькості до цього району".

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РФ хоче наблизитися до Харкова для застосування артилерії

"Російські війська, ймовірно, скористаються своїм тактичним плацдармом на півночі Харківської області в найближчі дні для активізації наступальних операцій і проведення початкової фази наступальних дій, які, ймовірно, мають на меті відтіснити українські війська від кордону з Бєлгородською областю і просунутися так, щоб артилерією досягати до Харкова", - вважають в Інституті.

За їхніми даними, наразі російські війська знаходяться приблизно за 30 кілометрів від околиць міста. Просування на відстань до 20 кілометрів, ймовірно, дозволить їм вести артилерійський вогонь по Харкову. У поєднанні з постійними ударами керованих авіаційних бомб і ракет, це створить умови для масштабнішого наступу на Харків у майбутньому. Проте наразі зусилля РФ обмежені, що не дає підстав вважати, що та проводить широкомасштабний наступ з метою оточення та захоплення Харкова, наголошують в ISW.

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Росія прагне розтягнути ЗСУ по ширшій лінії фронту

Нинішні наступальні зусилля РФ, на думку експертів, націлені на розтягнення й так обмежених ресурсів України по ширшій лінії фронту та загострення проблеми нестачі особового складу ЗСУ.

"Російське військове командування, ймовірно, сподівається, що ці стратегічні зусилля, спрямовані на те, щоб відтягнути і закріпити українські сили на харківському напрямку, послаблять українську оборону в цілому і дозволять російським військам досягти прориву на будь-якій ділянці, яка стане найбільш вразливою", - припускають аналітики.