На Харківщині евакуювали майже 1800 мирних жителів

У Харківській області евакуйовано 1775 цивільних, про що у суботу, 11 травня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Наразі 1048 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 440 з Харківського, 12 з Богодухівського та 275 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуйовано 1775 людей", - зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Також Синєгубов додав , що 11 травня російська армія завдала 30 артилерійських та мінометних ударів по населених пунктах області. Деякі населені пункти Харківщини зазнали авіаційних обстрілів.

Наступ РФ на Харківщину

Нагадаємо, що в ніч на 10 травня російські війська почали нову хвилю наступальних дій в Харківській області, про що повідомив президент України Володимир Зеленський. Крім цього, в ніч на 10 травня армія РФ випустила по Україні 10 "шахедів" і дві ракети. Внаслідок ракетного удару по житловому району Харкова загорілися будинки, постраждали дві людини.

Як йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) від 11 травня, стратегічна мета просування російських військ на Харківщині, ймовірно, полягає у відтягненні особового складу та техніки України з інших критичних ділянок фронту на Сході. За даними аналітиків, війська РФ досягли тактично значних успіхів після того, як розпочали наступальну операцію вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області. Зараз вони ведуть дві обмежені операції в цьому районі: одну - на північ від Харкова в напрямку Липців, іншу - на північний схід від Харкова біля Вовчанська.