11 загиблих: на Харківщині оголосили 20 травня днем жалоби

11 людей загинули унаслідок російських ракетних ударів по кількох селах у Харківській області. 20 травня оголошено днем жалоби в регіоні, повідомила місцева влада.

Влада Харківської області оголосила 20 травня днем жалоби за загиблими внаслідок обстрілів низки сіл у регіоні, вчинених військами РФ у неділю, 19 травня. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у Telegram-каналі, внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади загинуло загалом 11 людей, серед яких вагітна жінка.

"Завтра, 20 травня, у Харківській області день жалоби", - написав Синєгубов.

Раніше цього дня посадовець повідомляв , що внаслідок обстрілу села Новоосинове та села Ківшарівка, який війська РФ вчинили з реактивних систем залпового вогню, загинули п’ятеро цивільних громадян, ще дев’ятеро - травмовані.

"Загинули чоловіки 64, 65 та 58 років, а також дві жінки 56 і 72 років. Поранені п’ятеро чоловіків та чотири жінки. Їм надається медична допомога", - повідомив Синєгубов.

Зросла кількість поранених від ракетного удару по базі відпочинку в передмісті Харкова

Тим часом у Харківській обласній прокуратурі повідомили , що кількість поранених внаслідок російського ракетного удару по базі відпочинку в передмісті Харкова зросла до 28 людей. Число жертв залишилося незмінним - внаслідок удару загинули шестеро людей, уточнили слідчі.

Раніше в Нацполіції підтвердили, що удару по цьому цивільному об’єкту війська РФ завдали, попередньо, балістичною ракетою типу "Іскандер-М". Під час другого, повторного удару постраждали як цивільні мешканці, які перебували на території бази відпочинку, так і працівники невідкладної допомоги і поліцейські, які прибули на виклик.