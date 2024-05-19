Ракетний удар військ РФ по Харкову: кількість жертв зросла

Жертвами російських ракетних ударів по Харкову стали вже п’ятеро людей, ще 16 - зазнали різноманітних травм, повідомила місцева влада. Подвійного удару війська РФ завдали балістичними ракетами "Іскандер-М".

Унаслідок ракетного удару, якого війська РФ завдали в неділю, 19 травня, по цивільному об'єкту поблизу міста Харків, загинули п’ятеро людей. Такі оновлені дані оприлюднив цього дня голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у Telegram-каналі. За інформацією посадовця, ще 16 людей - зазнали травм.

"Серед постраждалих восьмирічна дитина з легкими тілесними ушкодженнями. Восьмеро поранених перебувають у тяжкому стані. Постраждали також і співробітники швидкої допомоги - фельдшер, водій", - написав спочатку Синєгубов.

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Однак згодом посадовець уточнив, що число постраждалих у важкому стані зросло до дев'яти. Також виявилося, що одна з загиблих - вагітна жінка.

Крім того, як повідомив Синєгубов, цього разу війська РФ обстріляли об'єкт двічі, укотре застосувавши тактику "подвійних ударів", що спрямовану на знищення мирних людей, медиків та рятувальників. Під час обстрілів застосовувалися балістичні ракети типу "Іскандер-М", уточнив чиновник.

Удару зазнала база відпочинку в передмісті Харкова

Водночас за даними мера Харкова Ігоря Терехова, ціллю цього російського удару стала база відпочинку в передмісті Харкова. "Вибухи, що біля опівдня чув Харків, сталися у близькому передмісті. На базу відпочинку, де відпочивали люди, прилетіли дві російські ракети та забрали життя п’ятьох, ще шістнадцять поранені", - написав харківський міський голова у Telegram-каналі .

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Близько 15:20 Терехов повідомив про повторні вибухи в самому Харкові . За його даними, ці удари прийшлися по центральній частині міста. "Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга - в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян. Зайве ж казати, що ані на кладовищі, ані в рекреаційній зоні жодної військової інфраструктури немає?", - написав він у Telegram.

Внаслідок удару є постраждалі, написав Терехов, втім інших подробиць наразі не навів.

Нагадаємо, раніше влада повідомляла, що під час обстрілу російськими військами Харкова та Харківського району загинуло четверо цивільних, а щонайменше 15 отримали поранення.