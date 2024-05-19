РФ готується до другого етапу наступу на Харківщині - ISW

Російські війська, ймовірно, готуються до другого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Також аналітики вказують на намір РФ захопити Часів Яр.

Російські війська, ймовірно, готуються до другого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, яку російські війська мають намір розпочати після очікуваного ними захоплення Вовчанська, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Друга хвиля тактичних атак - це не те ж саме, що друга фаза операції, і російським військам може знадобитися розпочати кілька "хвиль" тактичних атак, щоб досягти мети будь-якої окремої фази їхньої наступальної операції на півночі Харківської області", - йдеться у щоденному огляді ISW, оприлюдненому у ніч на неділю, 19 травня.

Американські аналітики вказують, що, ймовірно, російське військове командування обрало захоплення Вовчанська як одну з ключових тактичних цілей першого етапу наступу на півночі Харківщини, оскільки місто є найбільшим населеним пунктом безпосередньо на кордоні, який забезпечить військам РФ "плацдарм неподалік від російського тилу для підготовки і початку другого етапу російської наступальної операції".

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"Незрозуміло, чи на другому етапі російської наступальної операції на півночі Харківської області пріоритетом буде оперативна ціль Росії - розширення бажаної "буферної зони" вздовж міжнародного кордону, чи просування до Харкова в радіусі ефективної ствольної артилерії", - йдеться у звіті.

РФ намагається захопити Часів Яр на тлі наступу на Харківщині

Російські війська також нещодавно активізували свої зусилля із захоплення Часового Яру на тлі наступу на півночі Харківської області, зазначають експерти ISW. Американці пригадують, що росіяни не досягли значних тактичних здобутків у районі міста після проведення механізованого штурму міста 4 квітня і не проводили подібних штурмів у цьому районі до 17 травня.

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"Захоплення Росією Часового Яру мало б оперативне значення, оскільки це забезпечило російські сили вигідними позиціями для початку подальших наступальних операцій на Костянтинівку та Дружківку, міста, які утворюють південну частину українського оборонного поясу, який є опорою оборони України в Донецькій області", - йдеться у звіті.

Також Інститут вивчення війни вважає, що російські війська сподіваються здійснити значне в оперативному відношенні проникнення будь-де вздовж лінії фронту, але, швидше за все, віддадуть пріоритет району Часового Яру.