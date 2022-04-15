Синєгубов про мотиви протестів у Нових Санжарах (21.02.2020)

Чому у Нових Санжарах протестували проти розміщення на карантин українців з Китаю? Хто за цим може стояти? Та в яких умовах перебуватимуть евакуйовані люди? Про це в інтерв’ю DW голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.