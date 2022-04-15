Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Олег Синєгубов - український державний діяч, юрист. У грудні 2021 року Синєгубов очолив Харківську обласну державну адміністрацію.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олег Синєгубов".
Чому у Нових Санжарах протестували проти розміщення на карантин українців з Китаю? Хто за цим може стояти? Та в яких умовах перебуватимуть евакуйовані люди? Про це в інтерв’ю DW голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.