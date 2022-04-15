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Олег Синєгубов

Олег Синєгубов - український державний діяч, юрист. У грудні 2021 року Синєгубов очолив Харківську обласну державну адміністрацію.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олег Синєгубов".

Обстріли Харкова: вже 10 загиблих, серед них - немовля

Обстріли Харкова: вже 10 загиблих, серед них - немовля 15.04.2022

Унаслідок обстрілу Харкова військами РФ загинуло 10 людей, зокрема семимісячна дитина. Ще 35 осіб зазнали поранень, кажуть у Харківській облпрокуратурі.
Голова Харківської ВЦА: Харків був найкомфортнішим містом України

Голова Харківської ВЦА: Харків був найкомфортнішим містом України 10.03.2022

Частина Харківщини з перших днів війни опинилась під контролем збройних сил РФ, кілька міст в облозі вже два тижні, а сам Харків обстрілюють щодня. Голова ВЦА Харківської області розповідає DW про життя регіону.

Синєгубов про мотиви протестів у Нових Санжарах (21.02.2020) 21.02.2020

Чому у Нових Санжарах протестували проти розміщення на карантин українців з Китаю? Хто за цим може стояти? Та в яких умовах перебуватимуть евакуйовані люди? Про це в інтерв’ю DW голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.
Протести в Нових Санжарах можуть бути пов'язані з місцевими виборами - ОДА

Протести в Нових Санжарах можуть бути пов'язані з місцевими виборами - ОДА 21.02.2020

Протести в Нових Санжарах можуть бути пов'язані з прийдешніми місцевими виборами, вважає голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.