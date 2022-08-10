Україна отримала нові РСЗВ M270 з Великобританії - Резніков

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 11 серпня.

На цій сторінці DW розповідала про події п'ятниці, 12 серпня (час київський).

++11.30++

Фінська філія правозахисної організації Amnesty втратила близько 400 донорів після того, як Amnesty International опублікувала звіт із критикою Збройних сил України, заявив виконавчий директор Amnesty Finland Франк Йоханссон в інтерв'ю MTV Uutiset. За його словами, цього тижня кількість людей, які припинили пожертвування, трохи зросла, однак остаточні цифри "можна буде побачити лише на початку вересня, коли буде отримана інформація про всі серпневі пожертви".

Це не перший випадок, коли донори масово оголошують про припинення пожертв Amnesty. Однак цього разу відтік донорів є найбільшим, який Йоханссон зустрічав за свою 32-річну кар'єру в Amnesty. За даними з сайту Amnesty, у Фінляндії організація має близько 40 000 донорів. Число тих, хто припинив донорство, становить близько одного відсотка від усіх жертводавців організації. Водночас після публікації звіту у організації з'явилися нові донори.

++11.00++

В Україну прибули нові реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M270 з Великобританії, пише в Twitter міністр оборони Олексій Резніков. Кількість військової техніки він не уточнює.

++10.35++

Служба безпеки України ліквідувала чотири канали нелегального виїзду чоловіків за кордон, зокрема до РФ та анексованого Криму, повідомляє пресслужба відомства. Так, у Києві кіберфахівці СБУ викрили діяльність працівників одного з комісаріатів, адвокатів і лікарів, які організували так званий "зелений коридор" для чоловіків призовного віку. У Харківській області готували схему виїзду до ЄС через територію РФ, але цей маршрут не встиг запрацювати через викриття СБУ, йдеться у повідомленні. У Запорізькій області переправляли потенційних призовників до тимчасово окупованого Криму за п'ять-десять тисяч гривень. Водночас у Чернігівській області двоє людей брали 100 тисяч гривень за переміщення на територію Білорусі.

++10.10++

Німецький виробник кави Tchibo GmbH йде з Росії. Про це повідомляє газета "Комерсант" із посиланням на дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Новим власником російського бізнесу Tchibo стало ТОВ "МВК" гендиректора "Чібо СНД" Михайла Ковалевського. Компанія до кінця 2022 року залишиться правовласником кавових брендів Tchibo та Davidoff, але потім буде змушена розробити нову марку, зазначає видання. Німецька фірма Tchibo GmbH – один із найбільших виробників кави у світі.

++09.50++

Російське державне інформагенство "РИА Новости" повідомляє про обстріл прикордонного села Свердликово на Курщині. Постраждалих немає

++09.40++

Норвегія приєдналася до програми навчання українських військових у Великій Британії, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

++09.35++

Росіяни вночі завдали 11 ракетних ударів по Краматорську, зазнали руйнувань домівки у приватному секторі, повідомляє мер міста Олександр Гончаренко. Інформації щодо постраждалих не надходило.

++09.30++

Внаслідок вибухів на військовому аеродромі "Саки" Росія втратила щонайменше вісім бойових літаків, сам аеродром скоріше за все залишився придатним для використання, йдеться у зведенні розвідки міноборони Великобританії. За даними розвідників, майже напевно було знищено або серйозно пошкоджено щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 та три багатоцільових винищувачі Су-30.

У розвідці стверджують, що хоча початкова причина вибухів невідома, "великі грибоподібні хмари", які видно на відео очевидців, "майже напевно виникли в результаті вибуху до чотирьох відкритих складів боєприпасів". Хоча втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, які РФ може використовувати у війні проти України, спроможність морської авіації флоту значно знижена, вважають у розвідці. "Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути своє сприйняття загрози. Крим, очевидно, розглядався як безпечний тил", - йдеться у зведенні.

++09.10++

Одна цивільна людина загинула, четверо зазнали поранень внаслідок обстрілів Харківщини Росією за добу, повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його даними, 51-річна жінка загинула у Золочівській громаді області, 23-річний чоловік зазнав поранень. Двох поранених зафіксували у Циркунах - 58-річну жінку та 62-річного чоловіка. Їх стан оцінюють як середній.

В Дергачівській громаді легких поранень зазнав 62-річний чоловік, у Куп’янському районі 54-річний тракторист підірвався на міні. Крім того, росіяни вночі чотирма ракетами обстріляли Харків, дві з них вдарили в заклад освіти в Слобідському районі, ще одна влучила в Новобаварському районі, одна - в Київському. Ніхто не постраждав. Також росіяни атакували Циркуни та район між ними та Черкаськими Тишками в Харківському районі. Наслідки встановлюються.

++08.50++

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі закликав Росію та Україну негайно допустити експертів МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), окуповану російськими військами з 4 березня.

"Я прошу обидві сторони співпрацювати з МАГАТЕ і допустити місію до Запорізької АЕС якнайшвидше", - заявив Гроссі у четвер, 11 серпня, виступаючи за допомогою відеозв'язку на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації на Запорізькій АЕС. "Часу обмаль", - наголосив глава міжнародного агентства.

Читайте докладніше: Україна та РФ на Радбезі ООН звинуватили одна одну в обстрілах ЗАЕС

++08.25++

За 11 серпня на підконтрольних Києву територіях Донецької області загинули семеро мирних жителів: троє у Бахмуті, двоє в Кураховому, по одному - у Мар'їнці та в Авдіївці. Ще 14 людей отримали поранення, повідомляє голова обласної адміністрації Павло Кириленко.

++08.10++

Президент України Володимир Зеленський закликав військових експертів не розкривати деталей оборонних планів. "Загальне правило просте: війна – це точно не час для марнославства і гучності заяв. Чим менше конкретних деталей ви озвучите про наші оборонні плани, тим краще буде для реалізації цих оборонних планів", - зазначив він у відеозверненні в четвер ввечері.



++08.01++

Внаслідок атаки на Марганець, Дніпропетровської області, постраждали троє людей, двоє з них - у лікарні, повідомив глава ОВА Валентин Резніченко. За його даними, по місту вдарили 40 реактивними снарядами - пошкоджені чотири багатоповерхових будинки та кілька приватних. Також руйнувань зазнали місцевий завод, друкарня, магазин та кафе. Крім того, РФ 10 разів зі ствольної артилерії атакувала Нікополь. Попередньо без постраждалих. З "Ураганів" РФ вела обстріл по Зеленодольській громаді - ніхто не постраждав.

++07.30++

Росіянам частково вдалося просунутися на ділянці фронту Горлівка - Зайцеве, Донеччина, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Бої тривають біля селища Піски, а також біля Кодеми, де РФ перегрупували війська.

Зупинити наступ РФ ЗСУ вдалося в напрямках населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина, в районах Спартака і Мар’їнки, зазначають у Генштабі.

РФ з авіації обстріляла Харківщину - біля Ртищівки і Верхнього Салтова, Донеччину - біля Залимана, Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Мар’їнки, Водяного, Вугледара та Новомихайлівки, Запорізьку область - біля Малих Щербаків, Херсонщину - біля Мирного, Осокорівки, Андріївки та Миколаївщину - поблизу Благодатного та Новогригорівки. Під вогнем важкого озброєння РФ - населені пункти Харківської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей.