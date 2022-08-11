Збитки української інфраструктури від війни за минулий тиждень зросли на 2,1 мільярда доларів - KSE

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 10 серпня.

На цій сторінці DW розповідала про події четвеhга, 11 серпня (час київський).

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Збитки інфраструктури від війни РФ зросли на 2,1 мільярда доларів за тиждень, відповідно і потреби України у відновленні - на три мільярди доларів, повідомляє пресслужба Київської школи економіки (KSE Institute).

За її даними, станом на 8 серпня загальна сума втрат української економіки внаслідок війни сягнула 110,4 мільярди доларів. Найбільших руйнувань, за даними експертів, зазнала саме інфраструктура. Останні дані свідчать, що за період бойових дій пошкоджено або зруйновано 304 мости та мостові переправи вартістю 1,8 мільярда доларів. Водночас сума непрямих втрат галузей досягла позначки у 129,1 мільярда доларів.

"Найбільша частка непрямих втрат внаслідок повномасштабної війни, яку розпочала Росія, сфері промисловості та українським підприємствам - 29,8 мільярда доларів. На другому місці за обсягом непрямих втрат - агропромисловий комплекс та земельні ресурси, на 23,4 мільярда доларів. Ще 18,2 мільярда доларів - непрямі втрати інфраструктури", - зазначають у КШЕ. Разом із втратами зросли мінімальні потреби України на відновлення і наразі складають 188 мільярдів доларів.

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Латвійський Сейм ухвалив заяву, в якій визнав, що насильство Росії проти цивільного населення України є тероризмом, а сама РФ - державою-спонсором тероризму, йдеться у повідомленні на сайті парламенту країни. "Для окупації України Росія використовує страждання та залякування як інструменти у своїх спробах деморалізувати український народ і збройні сили та паралізувати функціонування держави.

Сейм визнає насильство Росії проти мирного населення, вчинене з політичними цілями, тероризмом, а Росію державою-спонсором тероризму та закликає інші країни-однодумці висловити таку ж точку зору", - йдеться у повідомленні. Крім того, латвійські депутати закликають інші країни ЄС негайно призупинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі, а також посилити та запровадити комплексні санкції проти РФ.

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Міністр оборони Великобританії Бен Воллес пообіцяв відправити Україні ще три реактивні системи залпового вогню на додачу до трьох поставлених, а також значну кількість ракет, які вони запускають. BBC, яка спілкувалась з Воллесом у Копенгагені, не уточнює назву обіцяних РСЗВ, але пише, що вони схожі на американські системи HIMARS та використовують такі самі ракети з дальністю удару до 80 км.



++10.20++

Вночі у білоруському Гомелі, що неподалік кордону з Україною, було чути вибухи та видно спалахи в районі аеродрому "Зябровка", повідомляє антивоєнна ініціатива "Беларускі Гаюн" з посиланням на очевидців. За їх даними, було помітно щонайменше вісім спалахів. Радник опозиційної лідерки Білорусі Світлани Тихановської Франак Вячорка також повідомив про вибухи на аеродромі. "Щонайменше вісім вибухів у Гомельській області біля кордону з Україною. За словами очевидців, вибухи сталися у районі аеродрому "Зябровка". Аеродром "Зябровка" використовується російською авіацією у війні проти України", - нагадав Вячорка. У міноборони Білорусі пояснили інцидент займанням двигуна та повідомили, що ніхто не постраждав.

++09.45++

Вранці у четвер російська армія обстріляла Краматорськ, пошкоджено три будинки, серед людей постраждалих немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його ж даними, у середу на підконтрольних Києву територіях від обстрілів загинули 11 людей: шестеро у Бахмуті, троє – в Соледарі, по одному - в Красногорівці та Авдіївці. Ще воьсмеор людей поранені

++09.40++

На Херсонщині ЗСУ знищили три командні пункти російської армії, запевняє оперативне командування "Південь". В районі Новокам’янки військові нанесли удар по КП 126 окремої бригади берегової охорони берегових військ ВМФ РФ, біля Червоного Маяка - по КП 49-ї армії, а в Іщенці уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 76-ої десантно-штурмової дивізії.

++09.30++

Окупаційна адміністрація непідконтрольних районів Запоріжжя готує референдум про приєднання до Росії на 11 вересня - єдиний день голосування у РФ. "Ми таки розраховуємо, що зможемо провести референдум у вересні, але це залежить від багатьох факторів. Якщо зараз Україна почне нас шантажувати ядерним реактором? ...Тому поки що можна говорити лише про те, що ми розпочали процес підготовки до референдуму", - зазначи в в інтерв'ю російській газеті "Известия" очільник адміністрації Євгшен Балицький, якого Київ обвинувачує у державні зраді та колабораціонізмі.

Балицький обіцяє "очний формат голосування": на дільницях з урнами, які також носитимуть по домах тих, хто не зможе дійти до дільниць. "Але гарантувати безпеку заходу та території складно", - скаржиться колаборант.

++09.15++

Російські війська випустили по Нікопольському району Дніпропетровщини 120 снарядів "Град", повідомив глава ОВА Валентин Резніченко. Двоє цивільних загинули, семеро зазнали поранень, зокрема 13-річна дівчина, внаслідок атаки на Нікополь. "У місті понівечені понад 40 багатоповерхівок. П’ять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей", - написав Резніченко.

Крім того, пошкоджень зазнали три школи, кілька магазинів, гаражі, автівки, лінія електропередач, через що без світла залишилися понад шість тисяч містян. Також поранені жінка та чоловік в результаті обстрілу Великомихайлівської громади. За даними Резніченка, РФ також атакувала Червоногригорівську громаду, де до тисячі людей залишилися без електрики, Зеленодольську громаду та Дніпровський район, куди прилетіла ракета. Масштаби руйнувань ще уточнюють.

++08.45++

За середу 10 серпня російська армія випустили близько 200 мін та снарядів по Сумській області, повідомляє голова військової адміністрації Дмитро Живицький. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, проте зруйновано чимало приватних осель у Білопільській, Краснопільській, Новослобідській, Сумській і Хотінській громадах.

++08.35++

Посол Китаю в РФ Чжан Ханьхуей звинуватив США у підбурювання "української кризи", пише Reuters. "Як ініціатор і головний підбурювач української кризи, Вашингтон, запроваджуючи безпрецедентні всеосяжні санкції проти Росії, продовжує постачати озброєння та військову техніку в Україну. Їхня кінцева мета - виснажити і розчавити Росію затяжною війною та кийком санкцій", - зазначив дипломат в інтерв'ю російському державному агентству ТАСС.

Reuters звертає увагу: його аргументація дуже схожа з виправданнями самої Росії щодо розв'язаної в Україні війни. Крім того, на думку Ханьхуея, китайсько-російські відносини вступили в "найкращий період в історії, який характеризується найвищим рівнем взаємної довіри, найвищим ступенем взаємодії та найбільшим стратегічним значенням".

++08.30++

Від ранкового удару по центру Харкова ніхто не постраждав, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Втім, другий день поспіль російська армія безперервно обстрілює селище Циркуни. Вчора протягом дня зафіксовано 12 обстрілів села, сталося 10 пожеж, поранення отримала 76-річна жінка.

++08.15++

З окупованого РФ Ізюму на Харківщині, хочуть виїхати близько 10 тисяч людей, повідомив депутат міської ради Максим Стрельник в ефірі інформаційного телемарафону. "За нашими даними близько 10 тисяч цивільних громадян очікують на евакуацію, тому що зимовий сезон вже наближається, а ситуація з теплопостачанням катастрофічна", - сказав Стрельник. Наразі виїхати на підконтрольну територію України "дуже складно, але можливо" завдяки волонтерам, міжнародним організаціям та органам держвлади, зазначив депутат. За його словами, ситуація в місті важка, адже окупанти "всю свою злість виміщають на мирних мешканцях". Крім того, гуманітарна ситуація в Ізюмі скрутна, мешканцям критично не вистачає ліків через руйнування всіх медзакладів і розграбування аптек.

++08.00++

Швейцарія надасть Україні нову партію гуманітарної допомоги, повідомив президент країни Ігнаціо Кассіс. "Додаткова гуманітарна допомога для України. Швейцарія цього тижня надсилає 100 тонн вантажів, включно з медичним та протипожежним обладнанням", - написав Кассіс у своєму Twitter. Він нагадав, що з березня країна надіслала в Україну вже 5,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

++07.50++

О пів на пяту ранку російська армія обстріляла центр Харкова. "Усього було чотири прильоти, один за одним", пише мер міста Ігор Терехов, втім не уточнює вид зброї. За його інформацією один з ударів прийшовся на подвірря житлового будинку в Київському районі міста, відомостей про постраждалих поки немає.

++07.45++

РФ наступала поблизу п'ятьох населених пунктів України, втім безуспішно, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Так, російські сили намагалися просунутися біля Григорівки та Верхньокам’янського, Бахмутського та Зайцевого, що на Донеччині, а також у Дніпропетровській області - біля Павлівки, однак відійшли з втратами, зазначають у Генштабі. Наразі бої тривають на Донеччині - в районі Івано-Дар’ївки, Вершини, Дачі, Мар’їнки та Пісків.

РФ й досі прагне здобути повний контроль над територіями Луганщини, Донеччини та намагається утримати тимчасово захоплені райони Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

З авіації російські сили обстріляли Донеччину - райони біля Виїмки, Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Авдіївки, Новомихайлівки, Пречистівки і Золотої Ниви, а також південь України - неподалік Андріївки, Новогригорівки, Білої Криниці, Мирного, Великого Артакового та Лозового. Під вогнем важкого озброєння РФ - населені пункти Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запорізької області, Дніпропетровщини, а також Херсонщини та Миколаївщини.

++07.30++

Російські інформагентства та сайти самопроголошеної "ДНР" повідомляють про обстріл українськими Збройними силами пивного заводу в Донецьку - в результаті одна людина загинула, ще двох поранено. До того ж на підприємстві стався витік аміаку - місцеві мешканці отримали смс-розсилку з попередженням: сидіти вдома та дихати через ватно-марлеві пов'язки. Близько 2-ї години ночі витік начебто зупинили.

Командування ЗСУ поки ніяк не прокоментувало ці повідомлення.

++07.15++

На Донеччині набирає сили особливий режим руху транспорту. Армія заборонила вивозити з області екскаватори та тягачі, а всередині регіону перевозити алкоголь на продаж призначений для продажу алкоголь. Заборони діють до закінчення воєнного стану