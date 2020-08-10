Шольц не підтримує повної заборони на в'їзд росіян до Європи

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) не підтримує ідею повної заборони на в'їзд росіян до Європи. Виступаючи в четвер, 11 серпня, на пресконференції в Берліні, керівник уряду ФРН нагадав, що війна, яка відбувається в Україні, "це війна Путіна", і ЄС уже запровадив численні санкції проти членів оточення російського президента. "Ми продовжимо це", - зазначив Шольц, проте запровадження санкцій проти всіх росіян він вважає невиправданим кроком.

Говорячи про "дуже далекосяжні санкції" проти Росії через війну проти України, Шольц припустив, що ефективність санкцій ослабла б, "якби вони були спрямовані проти всіх, в тому числі безневинних людей", цитує інформагенція dpa.

У Брюсселі закликають до виваженності

Нещодавно уряди Естонії та Фінляндії закликали інші європейські країни заборонити або обмежити видачу туристичних віз росіянам. Низка інших країн ЄС також почала обмежувати видачу віз росіянам.

Натомість речниця Європейської Комісії (ЄК) наголосила у четвер, що цілковита заборона на видачу туристичних віз неможлива навіть у рамках чинного законодавства. За її словами, кожна заява на отримання візи має розглядатись індивідуально. Однак у травні Єврокомісія надіслала державам-членам ЄС рекомендації, згідно з якими, заяви на отримання візи можуть бути відхилені після індивідуального розгляду, приміром, тому що людина становить загрозу громадському порядку, внутрішній безпеці або міжнародним відносинам.

Водночас країни-члени ЄС не повинні порушувати міжнародне право, наголосила речниця. Деякі люди повинні отримати візу з гуманітарних причин чи тому, що вони є членами сім'ї, журналістами чи дисидентами. Наразі на рівні ЄС ведуться переговори з метою забезпечення скоординованих заходів, додала речниця єврокомісарів.

Шольц: Це злочинна війна

З усіх проблем, які хвилюють уряд Німеччини, найбільшим викликом є ​​саме війна Росії проти України, визнав Шольц. Цю агресивну, яку Росія почала проти України, Шольц назвав "жахливою", яка вимагає від Німеччини величезних зусиль з надання допомоги Україні "у її боротьбі за незалежність". Канцлер нагадав про радикальну відмову від колишнього курсу ФРН не постачати озброєння в кризові регіони світу та передачу для української армії останнім часом сучасної німецької бойової техніки, у тому числі й важкої, яку він назвав "дуже ефективною".

За оцінкою глави уряду Німеччини, "Росія мислить категоріями 17-го, 18-го та 19-го століть, проводить імперську політику і вважає за можливе здійснювати напад на сусідню країну та захоплювати частину її території". Але, на відміну від американського президента Джо Байдена, німецький канцлер утримується від того, щоб називати військовим злочинцем самого Володимира Путіна.

Відповідаючи на відповідне запитання кореспондента DW, Шольц заявив, що "це злочинна війна, у цьому немає жодних сумнівів". На цьому тлі він нагадав про свій візит до України та факти скоєння воєнних злочинів російськими солдатами. "Ми повинні вжити всіх заходів, - наголосив Шольц, - щоб домогтися їхнього розслідування". Що ж до самого Путіна, то, додав канцлер, "російський президент несе відповідальність за цю війну, він вирішив її розпочати, і це жахлива, неприйнятна війна, яка порушує всі правила, про які ми домовлялися".