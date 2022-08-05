Латвія призупинила видачу віз росіянам

Латвія призупинила видачу віз громадянам РФ на невизначений строк. Єдиним виключенням для видачі візи буде необхідність участі в похоронах близьких родичів. Про це в п'ятницю, 5 серпня, повідомило посольство країни в Росії.

Латвія припинила видачу туристичних віз громадянам РФ після повномасштабного військового вторгнення в Росії в Україну, але лишила можливість отримання короткострокових віз із гуманітарних міркувань та довгострокових віз із правом працевлаштування. У квітні держава призупинила видачу росіянам і білорусам "золотих віз" - посвідок на проживання в обмін на інвестиції.

За даними порталу Delfi, до серпня Латвія видала понад тисячу віз росіянам: 247 працівникам незалежних ЗМІ та 206 членам їхніх родин, 654 членам сімей громадян Латвії чи Європейського Союзу або тим, кому треба було відвідати країну через хворобу чи смерть родича.

Серед журналістів, візи отримали працівники Deutsche Welle, BBC, "Радіо Свобода", "Настоящее время", "Медуза", "Новая газета", "Дождь. Водночас, за даними місцевих ЗМІ, Служба державної безпеки Латвії попереджувала, що видача віз російським журналістам може змусити владу РФ загострити увагу на Ризі та посилити свою розвідувальну діяльність.

ЄС не може повністю припинити видачу віз росіянам

Наприкінці липня уряд Естонії затвердив постанову, яка забороняє видачу росіянам посвідок на проживання чи навчальних віз. Більше того, міністерство закордонних справ країни заявило, що готує пропозиції Євросоюзу для припинення видачі шенгенських віз громадянам РФ. "Російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон РФ - Фінляндію, Латвію, Литву - щоб відвідати Лувр влітку, тоді як в Україні вбивають дітей. Це, безумовно, морально неправильно", - пояснив міністр Урмас Рейнсалу.

4 серпня міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто представив план щодо обмеження туристичних віз для громадян Росії. Оскільки багато мандрівників в'їжджають до Фінляндії з візами, виданими іншою країною Шенгенської угоди, Гаавісто підкреслив необхідність прийняття рішення з цього питання на рівні Євросоюзу. Фінляндія планує підняти цю тему на наступній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Чехії 30 серпня.

Втім наприкінці липня на запит найбільшої газети Фінляндії Helsingin Sanomat Європейська комісія відповіла, що правила ЄС не дозволяють повністю припинити видачу віз громадянам Росії. Там зазначили, що розгляд заяв на короткострокові шенгенські візи - прерогатива держав-членів спільноти, які мають ухвалювати рішення щодо кожного документа "в індивідуальному порядку". Також у Єврокомісії зауважили, що санкції Євросоюзу спрямовані "насамперед і конкретно" проти уряду та економічної еліти РФ.