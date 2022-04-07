Латвія скасовує "золоті візи" для росіян та білорусів

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Відповідні поправки до закону "Про імміграцію" ухвалив парламент країни. Видача документів припиняється до 30 червня 2023 року.
Латвія призупиняє видачу "золотих віз" - посвідок на проживання в обмін на інвестиції - громадянам Росії та Білорусі. Водночас вводиться заборона на видачу первинної посвідки на проживання росіянам та білорусам. Сейм республіки затвердив відповідні поправки до закону "Про імміграцію" у четвер, 7 квітня.
Видача документів припиняється до 30 червня 2023 року. Водночас ухвалений законопроект передбачає низку винятків. Вони поширюються, серед іншого, на отримання посвідок у зв'язку з працевлаштуванням, навчанням і з деякими сімейними обставинами.
Згідно з офіційними даними, наразі Латвія видала обмежений терміном дозвіл на проживання понад 10 тисячам росіян. Близько половини з них отримали так звану "золоту візу" за рахунок купівлі нерухомості. Ще приблизно 40 тисяч росіян у Латвії мають постійний дозвіл на проживання.
Практика видачі "золотих" віз довгий час є дискусійним питанням у ЄС, оскільки такі документи надають їхнім власникам право вільно пересуватися Євросоюзом. На тлі вторгнення Росії в Україну Європарламент підтримав припинення видачі "золотих віз" та паспортів.
Після початку війни РФ в Україні Латвія оголосила, що призупиняє видачу віз росіянам, за винятком документів, які запитуються з гуманітарних причин. Рішення про припинення видачі віз громадянам РФ також ухвалили Литва та Чехія.
На початку квітня Латвія знизила рівень дипломатичних відносин із Росією. Рига повідомила, що відкличе свого посла з Москви, а російський посол у Латвії отримає розпорядження залишити країну. Тоді ж стало відомо, що Литва наказала російському послу залишити країну і ухвалила закрити російське консульство в Клайпеді.