Латвія скасовує "золоті візи" для росіян та білорусів

Латвія призупиняє видачу "золотих віз" - посвідок на проживання в обмін на інвестиції - громадянам Росії та Білорусі. Водночас вводиться заборона на видачу первинної посвідки на проживання росіянам та білорусам. Сейм республіки затвердив відповідні поправки до закону "Про імміграцію" у четвер, 7 квітня.

Видача документів припиняється до 30 червня 2023 року. Водночас ухвалений законопроект передбачає низку винятків. Вони поширюються, серед іншого, на отримання посвідок у зв'язку з працевлаштуванням, навчанням і з деякими сімейними обставинами.

Згідно з офіційними даними, наразі Латвія видала обмежений терміном дозвіл на проживання понад 10 тисячам росіян. Близько половини з них отримали так звану "золоту візу" за рахунок купівлі нерухомості. Ще приблизно 40 тисяч росіян у Латвії мають постійний дозвіл на проживання.

Латвія знизила рівень відносин з РФ

Практика видачі "золотих" віз довгий час є дискусійним питанням у ЄС, оскільки такі документи надають їхнім власникам право вільно пересуватися Євросоюзом. На тлі вторгнення Росії в Україну Європарламент підтримав припинення видачі "золотих віз" та паспортів.

Після початку війни РФ в Україні Латвія оголосила, що призупиняє видачу віз росіянам, за винятком документів, які запитуються з гуманітарних причин. Рішення про припинення видачі віз громадянам РФ також ухвалили Литва та Чехія.

На початку квітня Латвія знизила рівень дипломатичних відносин із Росією. Рига повідомила, що відкличе свого посла з Москви, а російський посол у Латвії отримає розпорядження залишити країну. Тоді ж стало відомо, що Литва наказала російському послу залишити країну і ухвалила закрити російське консульство в Клайпеді.