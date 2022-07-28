 В ЄК не можуть припинити видавати візи країн ЄС росіянам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2022

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Новини

В ЄК не можуть припинити видавати візи країн ЄС росіянам

Розгляд заяв на отримання короткострокових шенгенських віз - прерогатива конкретних країн ЄС, зазначили у Єврокомісії.

Візова анкета німецькою мовою

Візова анкета німецькою мовою

Правила ЄС не дозволяють повністю припинити видачу віз громадянам Росії. У Єврокомісії (ЄК) наголосили, що санкції Євросоюзу спрямовані "насамперед і конкретно" проти уряду та економічної еліти РФ. Про це йдеться у публікації найбільшої газети Фінляндії Helsingin Sanomat від четверга, 28 липня.

Відповідь було надано на запит журналістів, чи може ЄС загалом ухвалити рішення не видавати росіянам туристичні візи.

У ЄК зазначили, що розгляд заяв на короткострокові шенгенські візи - прерогатива держав-членів спільноти, які мають ухвалювати рішення щодо кожного документа "в індивідуальному порядку".

У Єврокомісії окреслили винятки

Процедура перевірки покликана виявити, чи може заявник поставити під загрозу громадський порядок, нацбезпеку або міжнародні зв'язки держави - члена ЄС, пояснили в Комісії.

Чинні правила Євросоюзу не дозволяють повністю припинити надання віз, наголосили у Брюсселі. "Завжди є групи осіб, яким мають бути видані візи. Йдеться про гуманітарні випадки, членів сімей (громадян країн ЄС. - ред.), журналістів та дисидентів", - уточнили в ЄК.

У Фінляндії вважають за важливе, аби ЄС мав єдину позицію

Раніше перша віцеголова Соціал-демократичної партії Фінляндії Ніїна Малм заявила, що уряд має оцінити можливі обмеження на видачу туристичних віз росіянам. Політикиня вважає важливим, аби ЄС та країни Шенгенської зони мали єдину позицію з цього питання, повідомила фінська державна телерадіокомпанія Yle.

"І для єдності ЄС, і для ефективності дій проти Росії, важливо, аби країни Євросоюзу мали єдину позицію", - зазначила Малм. Водночас вона впевнена, що необхідно зробити винятки для тих, хто їздить у Фінляндію до родичів або з медичних причин. Винятки мають зачепити й представників опозиції, вважає політик.

Керівник консульського відділу МЗС Фінляндії Юссі Таннер, своєю чергою, вважає, що кількість туристичних віз, що видаються росіянам, можно зменшити, якщо приймати менше заяв. За словами Таннера, багато заявок вже відхиляються.

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В Естонії припинять надавати росіянам тимчасовий дозвіл на проживання

Цього ж дня уряд Естонії ухвалив постанову, яка забороняє надання російським громадянам тимчасових посвідок на проживання або віз з метою навчання в цій країні.

Крім того, громадяни Росії та Білорусі зможуть оформити дозвіл на короткострокову роботу лише за умови дії візи, виданої Естонією.

Естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу наголосив, що "невиправдана війна" Москви проти Києва не лише грубо порушує "територіальну цілісність, суверенітет та незалежність" України, а й загрожує безпеці Естонії та ЄС.

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