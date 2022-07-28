Естонія припинить видавати росіянам тимчасові дозволи на проживання та візи для навчання

Уряд Естонії затвердив постанову, яка забороняє надання російським громадянам тимчасової посвідки на проживання або візи з метою навчання в цій країні. Про це йдеться у заяві естонського кабміну від четверга, 28 липня.

Крім цього, громадяни Росії та Білорусі зможуть оформити дозвіл на короткострокову роботу лише за умови дії візи, яку видала Естонія.

У разі наявності посвідки на проживання, яку надала інша держава - член ЄС, легально влаштуватися на короткострокову роботу громадянам РФ і Білорусі теж буде неможливо, тому їх звернення за довгостроковою візою з метою короткострокової зайнятості також виключається.

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"Продовження санкцій проти Росії необхідне"

Голова естонського МЗС Урмас Рейнсалу наголосив, що "невиправдана війна" Москви проти Києва не лише грубо порушує "територіальну цілісність, суверенітет та незалежність" України, а й загрожує безпеці Естонії та ЄС.

Рейнсалу прокоментував запровадження нових обмежувальних заходів: "Продовження санкцій проти Росії є необхідним для забезпечення неослабного тиску на країну. Якщо санкції допоможуть зупинити російську агресію, це позитивно позначиться на нашій безпеці".

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Естонія намагається виключити можливість обійти обмеження

Глава естонського зовнішньополітичного відомства додав, що за допомогою постанови будуть виключені сценарії, за яких запит на короткострокову шенгенську візу здійснюється, наприклад, під приводом туризму в іншу державу - члена ЄС - з метою обійти естонські обмеження.

Раніше, 20 липня, російська Генпрокуратура визнала небажаною діяльність "Фонду відкритої Естонії" у РФ. У відомстві вважали, що робота організації становить "загрозу основ конституційного ладу та безпеки РФ".

У червні естонський прем'єр-міністр Кая Каллас на тлі війни в Україні просила НАТО направити до Латвії, Литви та Естонії дивізії чисельністю від 20 000 до 25 000 солдатів альянсу.