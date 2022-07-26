Естонія готує пропозиції ЄС для припинення видачі віз росіянам

Міністерство закордонних справ Естонії готує пропозиції Євросоюзу для припинення видачі шенгенських віз громадянам Росії. Таку заяву зробив очільник даного відомства Урмас Рейнсалу у ефірі місцевого телеканалу, повідомляє портал ERR.ee у вівторок, 26 липня.

"Справді курйозно, що російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон РФ - Фінляндію, Латвію, Литву - щоб відвідати Лувр влітку, тоді як в Україні вбивають дітей. Це, безумовно, морально неправильно", - сказав він.

За словами Рейнсалу, питання про візи для росіян уже обговорювалося в ЄС у березні, але тоді у Росії існували обмеження через коронавірус, і поїздки не були такими масовими, як зараз. Міністерство закордонних справ хоче підготувати пропозиції для ЄС протягом найближчих тижнів. "Я вже озвучив цю проблему міністрам закордонних справ Фінляндії та Латвії, і ми, звичайно, консультуватимемося з урядами нашого регіону, щоб знайти ширшу підтримку цій ініціативі", - сказав він.

"Нам потрібно, щоб усі країни були "за". Ми збираємося піти з цим питанням по новому колу, я сподіваюся на цю підтримку. Зараз ситуація відрізняється від тієї, що була навесні", - додав міністр.

На думку Рейнсалу, Естонія також має оцінити, чи варто відкликати вже видані росіянам візи на певних підставах. При цьому в березні, коли Естонія оголосила про тимчасове припинення видачі туристичних віз росіянам, МЗС країни запевнило у тому, що росіяни, які мають на руках вже видані Естонією шенгенські візи, як і раніше, зможуть в'їжджати до Естонської Республіки.

Візова блокада росіян

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка країн уже встановили візові обмеження для росіян.

В Україні з 1 липня почав діяти візовий режим для громадян Російської Федерації. Однак, за словами голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека, навіть отримання візи росіянином не гарантує безперешкодний в'їзд до України, адже власники візи мусять відповідати й іншим умовам перетину українського кордону. Тому за наявності обґрунтованих підстав візу скасують на місці, пояснив він.

Скорочення авіасполучення з Росією

Раніше повідомлялося, що кількість прямих авіарейсів з Росії після початку війни скоротилася на 62 відсотки, зараз без пересадок можна дістатися лише 19 країн. США, Канада та всі держави Європи, за винятком Сербії, заборонили російським літакам заходити до їхнього повітряного простору.

Польоти до Росії припинили багато західних перевізників. У РФ тепер доводиться літати з пересадками через Туреччину, Сербію чи країни Перської затоки.

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