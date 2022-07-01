В Україні почав діяти візовий режим з Росією

У п'ятницю, 1 липня, в Україні почав діяти візовий режим для громадян Російської Федерації.

Як зазначив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, це дозволить посилити безпеку держави. "Тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь", - написав він у Facebook.

Водночас Дейнеко додав, що навіть отримання візи громадянином РФ не гарантує безперешкодний в'їзд до України, адже власники візи мусять відповідати й іншим умовам перетину українського кордону. Тому за наявності обґрунтованих підстав візу скасують на місці, пояснив він.

"Подорожі без візи - це привілей для громадян розвинутих демократій, які не вбивають мирних людей і не зазіхають на суверенітет інших держав. І Росія у цей список явно не потрапляє. Недоімперія розв'язала криваву війну, окуповує українські території, руйнує інфраструктуру наших міст, грабує, ґвалтує та вбиває наших громадян", - зазначив голова Прикордонної служби.

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Отримати візи можна буде через візові центри

Оскільки всі українські консульства припинили роботу в Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, то видачею українських віз займатиметься незалежна міжнародна компанія-посередник VFS Global через візові центри, повідомляє міністерство закордонних справ України.

Такими центрами можна буде скористатися у восьми російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі.

Громадяни Росії, які знаходяться в третіх країнах, можуть звертатися за візою до українських дипустанов у цих країнах.

Відмовлятимуть у видачі візи тим росіянам, які є у санкційних списках, чи тим, які є у переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України. До них належать, зокрема, деякі російські актори, співаки, діячі культури, пояснив DW речник українського МЗС Олег Ніколенко. Втім, навіть з наявною візою остаточне рішення щодо перетину кордону ухвалюватимуть прикордонники, додав він.

Нагадаємо, що переглянути режиму в’їзду росіян в Україну 17 червня запропонував уряду президент Володимир Зеленський. За його словами, такий крок, має допомогти протидіяти безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України. Того ж дня Кабінет міністрів припинив дію двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян України і РФ, підписаної країнами у 1997 році.

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