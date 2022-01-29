У 2021 прикордонники не пропустили в Україну сім тисяч росіян

Кількість громадян Росії, яким відмовили у пропуску в Україну в 2021 році, у порівнянні з позаминулим, зросла майже в 2,5 рази і досягла близько семи тисяч людей. Про це у п'ятницю, 28 січня, поінформувала Державна прикордонна служба України.

Як зазначається, українські прикордонники відмовили у пропуску через кордон близько 46 тисячам осіб, що майже вдвічі більше ніж у 2020 році. З них кількість іноземців - близько 31 тисячі.

На другому місці за кількістю відмов у в'їзді - громадяни Молдови (понад 5,3 тисяч осіб, майже втричі більше, ніж у 2020-му). Також прикордонники відмовляли громадянам Індії (1435), Румунії (1399), Польщі (1319), Єгипту (1114) та Білорусі (765 осіб).

"Головними причинами відмов у пропуску через кордон для іноземних громадян, як і минулого року, були карантинні обмеження та не підтвердження мети поїздки до нашої країни", - повідомили у пресслужбі. Причиною для відмови українцям у пропуску через кордон стали "недійсні документи, відсутність доручення батьків та заборона виїзду за межі країни".

Загалом рух пасажирів порівняно з позаминулим роком зріс на 18 відсотків і склав 39 мільйонів осіб.

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Обмеження на в'їзд в Україну для росіян

Від початку російської агресії українська сторона запровадила низку заходів для посилення контролю на кордоні. Зокрема, у 2015 році Україна в односторонньому порядку скасувала можливість в'їзду громадян Росії за внутрішнім паспортом. Це можливо зробити лише за дипломатичними, службовими та закордонними паспортами. Крім того, з 2018 року ввели фіксацію біометричних даних громадян Росії під час прикордонного контролю, що включає, серед іншого, сканування відбитків пальців.

У листопаді 2021 року на розгляд президента України Володимира Зеленського направили петицію із закликом заборонити громадянам РФ в'їзд в Україну або ввести візовий режим з Росією. Своєю чергою президент доручив розібратися із цим питанням Кабміну, РНБО та СБУ.