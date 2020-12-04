 Майже 20 тисяч іноземців не пустили в Україну в 2020 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2020

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Новини

Майже 20 тисяч іноземців не пустили в Україну в 2020 році

Прикордонники у 2020 році відмовили у в'їзді в Україну майже 20 тисячам іноземців. Більшість з них не змогли підтвердити мету подорожі, мали обмеження в'їзду чи незаконно відвідували окуповані території України.

Прикордонники відмовили майже 20 тисячам іноземців у в'їзді в Україну у 2020 році

Прикордонники відмовили майже 20 тисячам іноземців у в'їзді в Україну у 2020 році

Державна прикордонна служба України  (ДПСУ) у 2020 році не впустила до країни майже 20 тисяч іноземців, повідомив голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

"Загалом із початку року до України з різних причин ми не пропустили більш ніж 19,5 тисяч іноземців. У більшості випадків це ті, хто не зміг підтвердити мету своєї подорожі, мали обмеження в'їзду чи незаконно відвідували окуповані території, перевищили терміни перебування або подорожували з недійсними документами", - сказав Дейнеко в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна", опублікованому у вівторок, 15 грудня.  Голова ДПСУ додав, що серед іноземців, яких не впустили в Україну, найбільше громадян Росії, Молдови і Туреччини.

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За його словами, Держприкордонслужба упродовж поточного року виявила понад вісім тисяч осіб, котрі незаконно відвідували тимчасово окупований Крим. Серед них - як українці, так і іноземці. "За добу ми виявляємо до 40 таких людей", - зазначив Дейнеко.

За його словами, деякі з іноземців після незаконного відвідування Криму "намагаються під усілякими приводами потрапити на територію України, серед них зустрічається багато інтелігенції, артистів".

"У нас немає альтернативи. Наша позиція принципова: якщо громадянин іноземної держави відвідував територію окупованого Криму, окупованих районів Донецької та Луганської областей всупереч українському законодавству - отримує три роки заборони в'їзду в Україну та не буде пропущений на територію України", - наголосив Дейнеко.

Якщо ж відповідні території з порушенням законодавства відвідує громадянин України, його буде притягнуто до адміністративної відповідальності, уточнив керівник ДПСУ.

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На запитання про те, чи використовує Держприкордонслужба соцмережі та сайт "Миротворець" під час пошуку цієї інформації, Дейнеко відповів, що використовують усі законні ресурси.

"Ми використовуємо всі законні наявні ресурси. Все значить все, без винятків. Окрім того, у нас на сайті є стоп-лист, де будь-який громадянин може викласти інформацію про будь-яку особу - українця чи іноземця, що незаконно відвідував окуповані території", - пояснив голова відомства.

Дейнеко наголосив, що цю інформацію перевіряють, і Держприкордонслужба дає можливість кожній людині під час перетину кордону висловити свою думку, спростувати або підтвердити її.

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