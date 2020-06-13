На кордонах України відновили пропуск іноземців

Державна прикордонна служба України відновила пропуск іноземців на в'їзд в Україну. Про це повідомляється на сайті відомства у понеділок, 15 червня.

Держприкордонслужба наголошує, що згідно з вимогами постанови уряду від 12 червня 2020 року № 480 забороняється перетин державного кордону іноземцями без поліса страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19, обсервацією.

Наразі прикордонне відомство України очікує на надходження від міністерства охорони здоров'я "Переліку держав зі значним поширенням COVID-19".

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"До надходження такого переліку на територію України будуть пропускати іноземців, які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома", - зазначають прикордонники.

Також наголошується, що "для прийняття рішення щодо обсервації іноземців, які не дали згоди на самоізоляцію, прикордонники будуть інформувати компетентні органи".

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Як повідомлялось, український уряд 12 червня ухвалив кілька рішень, якими змінив вимоги для в'їзду в Україну іноземних громадян та осіб без громадянства. Так, згідно з постановою уряду № 477, втратило чинність розпорядження Кабміну про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців. Водночас постановою від 12 червня № 480 передбачено, що для в'їзду в Україну іноземцям необхідний відповідний страховий поліс, а для осіб, які прибувають з країн з високим поширенням коронавірусної інфекції, - перебування в обсервації.

Підставою для обсервації є перетин держкордону особою, яка прибула з держави або є громадянином (підданим) держави з сильним поширенням COVID-19. Державами з сильним поширенням COVID-19 вважаються ті, в яких кількість активних випадків захворювання COVID-19 становить понад 40 осіб на 100 тисяч населення. Перелік таких держав Держприкордонслужбі України кожні 3 дні надаватиме міністерство охорони здоров'я України.