Україна не підтвердила інформацію про стрілянину на кордоні з Росією

Державна прикордонна служба України не зафіксувала фактів порушення українсько-російського кордону, про які раніше інформувала прикордонна служба ФСБ РФ. Про це ввечері у п'ятницю, 4 грудня, повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

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"На ділянку кордону було скеровано додаткові групи прикордонного відомства і задіяно всі необхідні сили, зокрема оперативний блок. Окрім того, для з'ясування всіх обставин залучено співробітників взаємодіючих органів. Наразі фактів порушення українського кордону на ділянці місцевості, яку називала суміжна сторона, а це в межах Сумської області, не зафіксовано, як і немає інформації, яка підтверджувала б справжність повідомлення від російських прикордонників", - цитує Демченка агентство "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, підтвердити сказане російські прикордонники не могли і під час зустрічі безпосередньо на лінії кордону. "Російська сторона наполягала на раніше наданій інформації, водночас жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України навести не змогла, слідів перетину кордону на місцевості також не зафіксовано. Будь-якої інформації вони не надали і про особу, яка, з їхніх слів, загинула, і зброю, яку порушник міг використати", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше цього ж дня прикордонники ФСБ РФ заявили, що троє невідомих порушили кордон з боку України. За даними російських прикордонників, під час спроби затримання сталося вогневе протистояння, внаслідок якого один із порушників загинув, а інші втекли на територію України.