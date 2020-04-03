 В Україні перевіряють заяву РФ про перестрілку на кордоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2020

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Новини

В Україні перевіряють заяву РФ про перестрілку на кордоні

Держприкордонслужба України перевіряє ділянку на кордоні з Росією, де, згідно з заявою РФ, могло статися порушення кордону і перестрілка. Українські прикордонники заявили, що не фіксували ніяких пострілів.

У прикордонній службі ФСБ РФ заявили про порушення кордону, але українські прикордонники говорять, що не фіксували пострілів

У прикордонній службі ФСБ РФ заявили про порушення кордону, але українські прикордонники говорять, що не фіксували пострілів

Державна прикордонна служба України додатково перевіряє ділянку місцевості на кордоні з Росією, де, за повідомленнями прикордонної служби ФСБ РФ, могло статися порушення кордону. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю, 4 грудня.

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"Наразі додатково перевіряється ділянка місцевості, на яку вказує суміжна сторона, де могло статися порушення кордону... Також відбудеться прикордонно-представницька зустріч для з'ясування усіх обставин, про які говорить російська сторона", - сказав речник.

Він зазначив, що раніше цього ж дня прикордонники ФСБ РФ заявили, що троє невідомих порушили кордон з України. За даними російських прикордонників, під час спроби затримання сталося вогневе протистояння, внаслідок якого один із порушників загинув, а інші втекли на територію України.

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За інформацією, що надійшла від російських прикордонників у Держприкордонслужбу близько 11:00, подія сталася опівночі за московським часом.

"Зазначимо, що прикордонні загони Державної прикордонної служби України не фіксували ніяких пострілів поряд із кордоном з Росією. Крім того, російська сторона до цього негайно не інформувала українських прикордонників ні про які нестандартні ситуації на спільній ділянці кордону", - наголосив Демченко. 

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