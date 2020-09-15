 Держприкордонслужба не пустила до України кількасот прочан-хасидів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2020

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Новини

Держприкордонслужба не пустила до України кількасот прочан-хасидів

З 14 вересня кілька сотень прочан-хасидів намагаються потрапити на територію України з Білорусі попри заборону в'їзду. Держприкордонслужба запобігла перетину кордону.

Хасиди святкують Рош га-Шана в Умані (архівне фото)

Хасиди святкують Рош га-Шана в Умані (архівне фото)

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) не пустила з території Білорусі кілька сотень прочан-хасидів, які намагаються потрапити на українську територію з 14 вересня. За повідомленням на сайті ДПСУ, станом на ранок вівторка, 15 вересня, між пунктами пропуску на кордоні з Білоруссю перебувають кілька сотень іноземних громадян.

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Вони не полишають спроб потрапити до України, навіть отримавши роз'яснення щодо запроваджених обмежень на в'їзд іноземців як частини обов'язкових протиепідемічних заходів, ідеться в повідомленні.

Обмежено рух транспорту та громадян через ПП "Нові Яриловичі"

Ситуація, що склалася, призвела до обмеження руху транспортних засобів і громадян через пункт пропуску "Нові Яриловичі". В Держприкордонслужбі це пояснюють насамперед тим, що іноземці, які прибули, фактично перебувають на проїжджій частині, що призводить до ускладнення руху автомобілів і може становити загрозу життю людей. Транспортні засоби перенаправляють на інші пункти пропуску, йдеться в повідомленні ДПСУ.

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З прочанами-хасидами зустрівся також і голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. "Кожна держава має свої закони,й обов'язок кожного громадянина, як України, так і іноземців, дотримуватися цих законів. Підкреслюю неприпустимість порушення кордону, адже за це кожен буде нести відповідальність", - сказав Дейнеко.

У Держприкордонслужбі наголошують, що на кордоні з Республікою Білорусь "є необхідні резерви ДПСУ". Крім того, до кордону прямують "групи правоохоронців, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі інформагентству "Українські новини" 15 вересня зазначив, що ніхто з прочан-хасидів затриманий не був, а ситуація на кордоні - контрольована. 

Нагадаємо, обмеження на в'їзд для іноземців, запровадженні українським урядом, триватимуть до 28 вересня.

Раніше Ізраїль мав намір направити шість представників поліції до міста Умань для забезпечення правопорядку на святкуванні Рош га-Шана. Загалом три тисячі прочан мають намір цьогоріч відвідати Умань.

DW.COM

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