Понад половина українців виступають за візовий режим з РФ

Ідею запровадження візового режиму з Російською Федерацією підтримують понад половина українців. Про це свідчать опубліковані у п'ятницю, 10 грудня, результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

"За два роки зросла кількість прихильників ідеї запровадження віз з Російською Федерацією: сьогодні підтримують цю ідею 52 відсотки, проти - 44 відсотки", - йдеться в результатах опитування. За даними соціологів, у 2019 році цю ідею підтримували 39 відсотків, у 2018 - 37 відсотків.

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Більшість українців вважають РФ ворогом

Згідно з опитуванням, 72 відсотки українців вважають Росію ворожою країною, 12 відсотків - союзною. Також за останній рік зросла більше, ніж удвічі кількість громадян України, які вважають ворожою країною Білорусь - з 22 до 48 відсотків.

Водночас 56 відсотків українців вважають, що Україна має вести прямі переговори з Росією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. 41 відсоток - проти. При цьому 46 відсотків респондентів підтримують залучення Туреччини до переговорів щодо врегулювання ситуації на сході України, стільки ж - проти.

Понад половина українців - за перегляд мінських угод

Соціологи зазначили, що дві третини українців поверхнево знайомі зі змістом мінських угод, чверть взагалі не знають про них. Про те, що добре знайомі з суттю цих домовленостей, зазначили лише 11 відсотків опитаних.

Попри це, більшість (54 відсотка) вважає, що мінські угоди потрібно переглянути і підписати нові. 21 відсоток вважає, що взагалі потрібно вийти з переговорного процесу та ухвалювати рішення без участі міжнародних посередників. Лише 12 відсотків переконані, що Україна має повністю виконати мінські домовленості.

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Ідея розширення "нормандського формату"

Серед варіантів формату переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі відносна більшість (45 відсотків) підтримує ідею розширення "нормандського формату" із залученням до нього США та Великобританії. 12 відсотків опитаних виступають за переговори з представниками самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Лише 11 відсотків - за те, щоби "нормандський формат" продовжував діяти у своєму звичайному складі (Україна, Росія, Франція, Німеччина).

Опитування провели з 6 по 8 грудня в усіх регіонах України, крім анексованого Росією Криму та непідконтрольних районів Донецької і Луганської областей. Соціологи опитали методом телефонного інтерв'ю 2500 респондентів віком від 18 років, теоретична похибка не перевищує двох відсотків.