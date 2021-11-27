Зеленський відповів на петицію про візовий режим з РФ

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію з закликом заборонити громадянам РФ в'їзд в Україну або ввести візовий режим з Росією. Петиція була зареєстрована 2 листопада активістом Сергієм Стерненком і набрала необхідні 25 тисяч голосів підтримки.

"Запровадження додаткових змін у режимі поїздок громадян між Україною та Російською Федерацією потребує ретельного вивчення й аналізу усіх можливих сценаріїв розвитку, зокрема з точки зору безпекових аспектів та можливих соціальних наслідків нововведень", - йдеться у відповіді Зеленського, опублікованій 26 листопада на офіційному сайті президента.

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Зеленський спрямував петицію прем'єр-міністрові України Денису Шмигалю, секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову та голові Служби безпеки України Івану Баканову. Вони мають проаналізувати чинний режим в’їзду в Україну громадян РФ "на відповідність потребам забезпечення безпеки України та захисту національних інтересів".

Обмеження на в'їзд в Україну для росіян

Як зауважив Зеленський, від початку агресії РФ проти України запровадили низку заходів для посилення контролю на кордоні. Зокрема, у 2015 році Україна в односторонньому порядку скасувала можливість в’їзду громадян Росії за внутрішнім паспортом. "Наразі в’їзд громадян Росії в Україну здійснюється за дипломатичними, службовими та закордонними паспортами", - йдеться у відповіді на петицію.

Крім того, з 2018 року ввели фіксацію біометричних громадян Росії під час прикордонного контролю, що включає, серед іншого, сканування відбитків пальців.

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Як зазначив Зеленський, підрозділи охорони державного кордону також відокремлюють осіб, які можуть належати до груп ризику, і проводять додаткові заходи з метою недопущення в Україну тих, хто може бути причетним до провокаційних або неправомірних дій на території нашої держави. За наявності підстав їм можуть заборонити в'їзд до України, а також запровадити санкції.

Петиція про заборону концертів російських виконавців

Нагадаємо, що у вересні на розгляд Зеленського була відправлена петиція про заборону концертів російських артистів в Україні до повернення анексованого РФ Криму та відновлення контролю над Донбасом, яку створив український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк. У відповідь на петицію Кондратюка Зеленський доручив розібратись з російськими гастролерами уряду, РНБО та СБУ.