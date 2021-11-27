Зеленський відповів на петицію про візовий режим з РФ

Можливість обмеження в'їзду в Україну для росіян потребує ретельного вивчення та аналізу, каже Володимир Зеленський у відповіді на петицію активіста Сергія Стерненка.
Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію з закликом заборонити громадянам РФ в'їзд в Україну або ввести візовий режим з Росією. Петиція була зареєстрована 2 листопада активістом Сергієм Стерненком і набрала необхідні 25 тисяч голосів підтримки.
"Запровадження додаткових змін у режимі поїздок громадян між Україною та Російською Федерацією потребує ретельного вивчення й аналізу усіх можливих сценаріїв розвитку, зокрема з точки зору безпекових аспектів та можливих соціальних наслідків нововведень", - йдеться у відповіді Зеленського, опублікованій 26 листопада на офіційному сайті президента.
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Зеленський спрямував петицію прем'єр-міністрові України Денису Шмигалю, секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову та голові Служби безпеки України Івану Баканову. Вони мають проаналізувати чинний режим в’їзду в Україну громадян РФ "на відповідність потребам забезпечення безпеки України та захисту національних інтересів".
Як зауважив Зеленський, від початку агресії РФ проти України запровадили низку заходів для посилення контролю на кордоні. Зокрема, у 2015 році Україна в односторонньому порядку скасувала можливість в’їзду громадян Росії за внутрішнім паспортом. "Наразі в’їзд громадян Росії в Україну здійснюється за дипломатичними, службовими та закордонними паспортами", - йдеться у відповіді на петицію.
Крім того, з 2018 року ввели фіксацію біометричних громадян Росії під час прикордонного контролю, що включає, серед іншого, сканування відбитків пальців.
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Як зазначив Зеленський, підрозділи охорони державного кордону також відокремлюють осіб, які можуть належати до груп ризику, і проводять додаткові заходи з метою недопущення в Україну тих, хто може бути причетним до провокаційних або неправомірних дій на території нашої держави. За наявності підстав їм можуть заборонити в'їзд до України, а також запровадити санкції.
Нагадаємо, що у вересні на розгляд Зеленського була відправлена петиція про заборону концертів російських артистів в Україні до повернення анексованого РФ Криму та відновлення контролю над Донбасом, яку створив український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк. У відповідь на петицію Кондратюка Зеленський доручив розібратись з російськими гастролерами уряду, РНБО та СБУ.