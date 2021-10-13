 Ігор Кондратюк про заборону концертів виконавців з Росії і Зеленського (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.10.2021

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Політика й суспільство

Ігор Кондратюк про заборону концертів виконавців з Росії і Зеленського (відео)

Телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк зібрав понад 25 000 голосів з петицією про повну заборону концертів в Україні для виконавців з РФ. Що спонукало його зробити це - в інтерв'ю DW.

Російським виконавцям заборонять виступати в Україні?

Російським виконавцям заборонять виступати в Україні?

"Агресор не несе культури" - переконаний телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк. Він ініціював петицію про повну заборону концертів в Україні для виконавців з РФ до повернення Криму та відновлення контролю над кордонами на Сході. Буквально за кілька тижнів вона зібрала більше 25 000 необхідних для розгляду президентом підписів. Що спонукало його зробити це на восьмому році війни і чому українцям не варто споживати російський культурний продукт - в інтерв'ю DW.

 

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