Ігор Кондратюк про заборону концертів виконавців з Росії і Зеленського (відео)

Телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк зібрав понад 25 000 голосів з петицією про повну заборону концертів в Україні для виконавців з РФ. Що спонукало його зробити це - в інтерв'ю DW.
"Агресор не несе культури" - переконаний телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк. Він ініціював петицію про повну заборону концертів в Україні для виконавців з РФ до повернення Криму та відновлення контролю над кордонами на Сході. Буквально за кілька тижнів вона зібрала більше 25 000 необхідних для розгляду президентом підписів. Що спонукало його зробити це на восьмому році війни і чому українцям не варто споживати російський культурний продукт - в інтерв'ю DW.
Оксана Линів - супержінка з видатним талантом і темпераментом. Так її називають музичні критики. Жодній диригентці у світі не вдавалось досягти того, що змогла вона. DW зняла фільм про знамениту українку.
Солістка гурту GO_A перед поїздкою на "Євробачення" до Роттердаму розповіла DW про виступи на фронті, фанатів з РФ та зв'язок між піснею "Шум", яку везуть на пісенний конкурс, та Чорнобильською катастрофою.