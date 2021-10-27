Зеленський доручив розібратись з російськими гастролерами уряду, РНБО та СБУ

Президент Володимир Зеленський перенаправив електронну петицію з вимогою повністю заборонити на територрії України гастролі російських артистів до Кабінету міністрів, Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та Служби безпеки України (СБУ). У відповіді, оприлюдненій в середу, 27 жовтня, голова держави повідомив, що попросив їх опрацювати внесені пропозиції та питання щодо удосконалення системи організації концертів артистів із РФ.

Петицію 21 вересня зареєстрував український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк. "Я впевнений, що громадяни країни-агресора, які працюють в сфері розваг (...) насправді не несуть ніякої культури (...) Це неприродньо, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окупованих ними українців. Любов до носіїв культури агресора розвиває в українцях так званий шведський синдром", - аргументував свою позицію шоумен.

На переконання Кондратюка, виключення можливі лише для тих російських діячів, які публічно виступили проти агресії РФ, зокрема - письменника Віктора Шендеровича, акторки Лії Ахеджакової, музиканта Андрія Макаревича. Його петиція зібрала необхідні 25 тисяч підписів на сайті президента за три тижні.

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"Чорні списки" російських артистів

У відповіді на петицію Зеленський нагадує, що в Україні діють серйозні обмеження на виступи російських виконавців. З 2015 року міністерство культури та інформаційної політики за зверненням РНБО та СБУ веде "Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці". Станом на 27 жовтня до нього внесено 228 прізвищ. Фігурантам списку заборонено виступати в Україні. Всі інші російські артисти, згідно з законом "Про гастрольні заходи в Україні" також мають узгоджувати свої виступи зі Службою безпеки. За порушення вимог закону передбачена відповідальність. Переадресовуючи петицію, Зеленський доручив уряду, РНБО та СБУ опрацювати питання щодо посилення такої відповідальності.

Нагадаємо, що в Україні регулярно виникають скандали навколо концертів музикантів та акторів із Росії. Останні гастролі таких російських виконавців, як Баста чи Ірини Круг супроводжувалися акціями протесту. Зазвичай, приводом для скасування виступів росіян стають відвідини анексованого Криму, але цього року виступ репера Моргенштерна скасували через пропаганду "культу насильства та жорстокості".