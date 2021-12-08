Загострення на кордонах України: нова глава МЗС ФРН пригрозила Росії санкціями

Нова міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) застерегла Росію від подальшої ескалації її дій щодо України та пригрозила їй політичними та економічними наслідками у разі порушення суверенітету України. Про це вона заявила у четвер, 9 листопада, під час свого першого закордонного візиту до Парижа, повідомляє кореспондент DW.

"Зараз особливо гострою є ситуація біля кордону між Росією та Україною (...) Територіальна цілісність та суверенітет України для нас є питаннями, які не можуть бути предметом переговорів", - зазначила глава МЗС ФРН. "Росія заплатить високу політичну та передусім економічну ціну за нове порушення української державності", - наголосила Бербок.

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"Абсолютною ціллю" міністерка назвала уникнення військової ескалації. "Рішення можна знайти лише дипломатичним шляхом, і ми обоє особисто готові рішуче до цього долучитися", - зазначила Бербок під час пресконференції зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном. Вона додала, що вирішальними для розв'язання конфлікту є мінські угоди.

Нагадаємо, що Анналена Бербок стала першою жінкою на посаді глави МЗС Німеччини. Свою посаду політик з партії Зелених обійняла 8 грудня. І вже ввечері того ж дня вона вирушила до Парижа. Переговори з Ле Дріаном вона провела вранці четверга. Вдень того ж дня вона зустрінеться у Брюсселі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. У п'ятницю вона вирушить до Варшави.

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