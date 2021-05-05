Секретар РНБО висловив думку щодо Мінських угод

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що з Мінськими угодами "треба працювати", адже виконувати їх у тому вигляді, в якому вони є, "повний абсурд". Про це він заявив увечері у четвер, 17 червня, в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Якщо казати за ситуацію щодо Мінських домовленостей, то у тому вигляді, в якому вони є, це є повний абсурд (…) Ми їх не денонсуємо. З Мінськими угодами треба працювати, інших немає. Але треба розуміти, що виконати їх у тому вигляді, в якому є, (…) ми не можемо", - цитує Данілова "Українська правда". Данілов зауважив, що в Мінських угодах не прописано що "Путін мав видати 630 тисяч російських паспортів".

"За наявності російських танків, БТРів, російських генералів, російських офіцерів на нашій українській території проводити вибори - нонсенс", - додав він.

Данілов також заявив, що українська армія здатна звільнити окуповані міста Донбасу, але не робить це через потенційно великі людські жертви. "Чи можемо ми взяти (окуповані міста - Ред.)? Так, можемо. Може бути і Горлівку, і Донецьк ми можемо взяти. Але потрібно розуміти, що за цим стоять люди. Хто піде на те, що можуть загинути десятки тисяч людей. Хто за це буде нести відповідальність?" - сказав секретар РНБО.