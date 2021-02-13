Шарль Мішель: Санкції ЄС щодо РФ триватимуть до реалізації мінських угод

Санкції ЄС щодо Росії залишаться в силі доти, доки не будуть реалізовані мінські угоди, заявив у вівторок, 2 березня, президент Європейської Ради Шарль Мішель під час візиту до України.

"Під час мого першого візиту на схід України з президентом України Зеленським я висловив беззастережну підтримку ЄС суверенітету й територіальної цілісності країни. Ганебна реальність така, що люди продовжують помирати тут і стикаються з жахливими наслідками конфлікту. Єдиний шлях вперед - це повне виконання мінських угод. Санкції ЄС проти Росії залишаться в силі доти, доки їх реалізація не стане реальністю", - написав Мішель на своїй сторінці у Twitter.

Він також зазначив, що разом із президентом України Володимиром Зеленським на лінії зіткнення в Луганській області вони закликали до повного відкриття всіх пунктів в'їзду/виїзду. "Це життєво важливо для підтримки зв'язків між людьми та надання послуг через лінію зіткнення", - пояснив Мішель.

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Президент Євроради додав, що вражений важливою роботою СММ ОБСЄ, подякувавши партнерам ЄС, разом із якими Брюссель підтримує населення, постраждале від конфлікту.

"ЄС працює над новими пропускними пунктами та розмінуванням, а також підсилює допомогу СММ ОБСЄ, щоб вона повністю виконувала свій мандат", - наголосив він.

Як повідомлялося, Мішель 28 лютого почав візит до країн Східного партнерства. В рамках цієї поїздки він відвідав Молдову і Грузію, а 2 березня розпочав свій візит в Україну.

Що було передбачено мінськими угодами?

Нагадаємо, що так званий "Мінськ-1" був підписаний на початку вересня 2014 року. Мінський протокол складається з 12 пунктів, серед яких - ухвалення закону про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, забезпечення проведення дострокових місцевих виборів, виведення незаконних збройних формувань, військової техніки, бойовиків і найманців з території України, звільнення заручників і незаконно утримуваних осіб. Цей протокол підписали представники ОБСЄ, України, Росії та ОРДЛО.

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У лютому 2015 року на саміті в Мінську лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" узгодили комплекс заходів з виконання мінських угод. Тоді був підписаний документ, відомий як "Мінськ-2". У пункті 9 даного документу ідеться, що "відновлення повного контролю над державним кордоном урядом України в усій зоні конфлікту" "має початися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеохоплюючого політичного врегулювання". Передумовою для цього має бути, зокрема, "ухвалення постійного законодавства про окремий статус Донецької та Луганської областей".

Україна неодноразово піднімала питання про перегляд деяких пунктів мінських угод, але Росія таку можливість відкидала.

У лютому 2021 року керівник Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак висловив думку, що мінські домовленості підписувалися з метою і розумінням того, що виконати їх неможливо. При цьому, за словами Єрмака, українська сторона докладе всіх зусиль, аби зі свого боку виконати їх.